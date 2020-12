Patrick J. Buchanan har irländsk katolsk bakgrund och hans bedömningar blir selektiva utifrån detta, men han lyckas ändå väl att hålla distans i boken utan att färga analysen med personliga värderingar. Även om Buchanan är född i USA, är han mentalt och intellektuellt sett en europé, därav är en stor del av referenserna i boken till situationen i Europa och Ryssland. Stillbild: Hoover Institution

BOKRECENSION

Pat Buchanan skissar hoten mot vår civilisation

I boken Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025? sveper Buchanan med en klarsynt överblick över USA:s utveckling, Europas avsteg från de traditionella värderingarna och den övriga världens förändringar framför allt i fråga om demografi. Att boken kom ut för några år sedan har bara låtit tiden stärka Buchanans teorier om en degradation av den europeiska civilisationen.

Utvecklingen i världen mellan mars och november 2020 påminner om situationen i kejserliga Ryssland från tsarens abdikation i mars 1917 till bolsjevikernas maktövertagande den 7 november samma år. Det är ett olustigt sammanträffande att man förkunnade Joe Bidens seger just den 7 november. Men vad skriver Patrick Buchanan om den kommande utvecklingen? Låt oss börja med ett av de första kapitlen: "The Death of Christian America" (Det kristna Amerikas död). Författaren anför redan i inledningen tre citat från olika presidenter i Förenta staternas historia: "Amerika föddes som en kristen nation" – Woodrow Wilson "Detta är en kristen nation" – Harry Truman, 1947 "… vi betraktar oss inte som en kristen nation …" – Barack Obama, 2009 Dessa tre citat återspeglar den utveckling som Buchanan bygger sin analys på. Genom att vänsterliberala krafter tar över kulturen och språket förändras samtliga värden som den kristna civilisationen står för. Det gäller inte bara för USA utan författaren relaterar även till Storbritannien. Ett avsteg från de kristna etiska normerna ledde till stora sociala förändringar i USA. Sedan 1960 ökade antalet barn födda utom äktenskap från 5 till 41 procent. Avsteg från moraliska regler leder ofta till kriminalitet, våld och drogmissbruk. Buchanan citerar studier som visar att brittiska ungdomar debuterar tidigast i Europa med användning av kokain i stora mängder. Det är också tio gånger vanligare att brittiska barn sniffar lösningsmedel än grekiska barn, och sex till sju gånger vanligare att de röker hasch än svenska barn.

