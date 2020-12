Pedofil våldtog spädbarn – döms till 12 års fängelse

Genom att agera barnvakt kom den 20-åriga pedofilen Linus Alexander Vikström åt en närståendes barn och började en lång serie med grova övergrepp på barnet, inklusive orala, vaginala och anala våldtäkter – allt för att kunna producera barnporr som han sedan spred till likasinnade över pedofilforum på nätet. Övergreppen och våldtäkterna började 2018 och kunde fortsätta till 2020 då Interpol uppmärksammat pedofilen och inlett ett samarbete med svensk polis för att få fast honom, vilket ledde till att han kunde gripas i maj i år. Den 10 december dömdes pedofilen till ett med svenska mått mätt hårt fängelsestraff på 12 år för hundratals övergrepp, samt ett ovanligt stort skadestånd på 1 275 000 kronor till offret.

Begick stort antal grova våldtäkter

Våldtäkterna och övergreppen som Vikström utsatte flickan för började redan när hon var ett år gammal, i oktober 2018. Då var han själv 18 år gammal och fick ofta agera barnvakt till flickan av oklar anledning. I kammaråklagare Annika Wennerströms stämningsansökan tar det mycket stora antalet brott upp hela 14 sidor trots att de bara är kort beskrivna.

Vikström har bland annat onanerat mot och gnidit sin penis mellan offrets blygdläppar och ejakulerat över hennes underliv och mage vid ett stort antal tillfällen. Han har fått flickan att röra vid hans penis, onanerat mot och över henne samt ejakulerat i hennes ansikte och mun vid ett stort antal tillfällen. Han har slickat henne, fått henne att ta hans penis i munnen och penetrerat det lilla barnet både vaginalt och analt vid ett stort antal tillfällen.

Vid ett av tillfällena ejakulerade han i ett glas och fick sedan barnet att dricka ur detta samtidigt som han filmade det, en handling som direkt uppmanades av en av de andra pedofilerna som Vikström hade kontakt med över nätet. I polisförhör säger han att ”han själv skulle inte vilja dricka någons sperma och kan nog aldrig förstå hur han kunde göra detta”.

Totalt rör det sig om 49 grova våldtäkter mot barnet och 153 grova sexuella övergrepp, 24 tillfällen där han använde henne för sexuell posering för att ta bilder samt 16 fall av sexuellt ofredande som polisen kunde hitta film och bildbevis för.

Spårades av Interpol

Vikströms brott upptäcktes av poliser vid Interpol som hade märkt av att en användare med alias ”Lynx” var aktiv på pedofilforum på darknet, delar av internet som ofta används till illegala verksamheter som drog- och vapenhandel samt för att sprida barnpornografi. Interpol gjorde bedömningen att ”Lynx” var en svensk administratör för ett av pedofilforumen, vilka är svåra att spåra eller stänga ner. Under 2019 började ”Lynx”, det vill säga Vikström, lägga upp barnporrbilder på en sida som övervakades av Interpol och kom på så sätt under luppen under deras utredning av pedofilerna på den. Först i februari 2020 gjorde Vikström ett misstag och offret för de upprepade sexualbrotten syntes i en speciell tröja från Lindex. Svensk polis kunde bistå Interpol med information och kunde konstatera att tröjan sålts i många länder, men flest i Sverige och under åren 2018-2019.

Från 91 bilder som Vikström laddat upp försökte man därefter identifiera barnet som syntes på filmer och bilder. Genom att låtsas vara pedofiler lyckades dessutom poliser från Nationella Operativa Avdelningen (NOA) få kontakt med Vikström och börja försöka få honom att ge dem mer information att arbeta med.

”Tränade” flickan att bli våldtagen

Den 2 maj 2020 skrev Vikström till personal från polisen att han och flickan, som nu är två år gammal, ”tränar mycket oralt och vaginalt” vilket pedofilen tycker ”fungerar bra”. Den 6 maj skrev Vikström att han och målsäganden ”gjort alla tre”, att han våldtagit barnet analt, vaginalt och oralt. Den 12 maj skrev Vikström att han våldtagit flickan vaginalt, anal och oralt i ”helgen samt under måndagen”.

Detta skulle alltså ha skett under perioden från den 9 till den 11 maj 2020. Både den 2 maj 2020 och den 6 maj 2020 delade han bilder på sexuella övergrepp på målsäganden med polispersonalen. Han skrev då också på svenska. Baserat på uppgifter som polispersonal erhållit från pedofilen framgick vilken relation han hade med offret – att han var släkting till flickan. Hennes ungefärliga ålder framgick även av bilderna. Från detta lyckades polisen slutligen att identifiera henne via bilder på Facebook.

Greps av svensk polis

Den 14 maj anhöll polisen Vikström och genomförde en husrannsakan. Man genomförde även en rättsundersökning av flickan då man visste om att hon utsattes för övergrepp och våldtäkter flera gånger i veckan. På hennes mage kunde man konstatera att man hittat sperma, vilket med den hösta graden av säkerhet möjligt kunde knytas till Vikström. Polisen kunde även konstatera att bilderna och filmerna på övergreppen kommit från framförallt offrets bostad, men även från bostaden Vikström bodde i. Man kunde dessutom hitta stora mängder barnpornografi som visade offret när denne utsattes för de grova övergreppen. Utöver bilder och filmer på offret hittade polisens tekniker 31 257 bilder och filmer med övergrepp på okända barn.

Hävdade att han våldtog flickan på uppmaning av andra pedofiler

Själv erkänner Vikström ett flertal av sina övergrepp, men förnekar vissa av brotten. I polisförhör hävdar han att han först fått kontakt med en tjej som eggade på honom att börja våldta barn och själv menar han att så länge som han inte använde våld skulle det inte vara ett stort problem. Han hade vid ett tillfälle fått kontakt med en av huvudmännen bakom ett pedofilforum, en man i Texas, som började instruera honom och ”lära upp honom” till att bli en ”bättre pedofil”. Genom pedofilforumet fick han mycket uppmuntran av de andra pedofilerna och beröm för materialet som han producerade, något som tillsammans med en upplevd statushöjning drev honom att fortsätta våldta och filma sitt unga offer. Samtidigt som han skyller sitt ansvar på de andra pedofilerna lägger han även ansvar på barnet – som var ett år när han började utsätta henne för övergrepp. I flera förhör försöker han göra gällande att barnet, som inte kunde prata, varit drivande och velat utsättas för brotten.

Döms till 12 års fängelse

Kammaråklagare Annika Wennerström hade inte några större besvär med att bevisa pedofilens skuld i Falu tingsrätt. Det gedigna polisarbetet gjorde att rätten kunde stödja sig på inte bara en omfattande teknisk bevisning i form av filmer och bilder av brotten samt DNA. Vikström erkände dessutom ett flertal av brotten men förnekade att han penetrerat flickan analt och vaginalt. Istället kom en stor del av rättegången att handla om den sammanvägda brottsligheten, då det rörde sig om ett så stort antal klara och bevisade våldtäkter.

I domen som kom den 10 december skriver rätten:

”Gärningarna är att rubricera som grova brott då gärningarna utgjort upprepad brottslighet mot målsäganden samt då Linus Vikström visat särskild hänsynslöshet med hänsyn till barnets låga ålder och då flertalet gärningar genomförts i målsägandens hem där hon varit utelämnad till Linus Vikström som varit henne närstående.”

Vikström döms för 49 fall av grov våldtäkt mot barn, 153 fall av grovt sexuellt övergrepp av barn, 1 fall av försökt till grovt sexuellt övergrepp av barn, 24 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 16 fall av sexuellt ofredande samt grovt barnpornografibrott. Straffet blir 12 års fängelse, vilket inkluderar strafflindring på grund av hans ålder. Det är ett ovanligt långt straff med svenska mått mätt, speciellt för någon som är under 21 år.

Över en miljon i skadestånd

En annan sak som utmärkte sig var det stora skadeståndet som utmättes, 1 275 000 kronor, något som även åklagaren kommenterat:

– Det allra mest anmärkningsvärda med den här domen det är det stora skadeståndet. Det finns inget som liknar de här beloppen i praxis sedan tidigare. Praxis har legat på hälften, säger specialiståklagare Annika Wennerström till TV4 Nyheterna.

Men pågrund av Vikströms ”ekonomiska och personliga förhållanden” kommer skadeståndet att betalas av staten. Domen kommer att överklagas eftersom Vikström, enligt sin advokat, anser att straffet är för strängt skriver TT.