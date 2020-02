SAS-filmen: Ett illasmakande hopkok av lögner och förolämpningar

Martin Adonis är Brand Campaign Manager på SAS. Deras film är en ”spottloska rakt in i folksjälen”, enligt upprörda röster på nätet. Foto: Twitter, SAS

De flesta av er har förmodligen sett SAS magplask till reklamfilm vid det här laget. Ni andra kan läsa om filmen, och reaktionerna på den, på sida 5.

SAS ”Brand Campaign Manager” Martin Adonis bor på Södermalm, omgiven av journalister, kulturvänsterfolk och hipsters. Vi kan förmoda att filmens budskap var populärt hos dem.

Själv såg jag det med lika delar häpnad och ilska, men reaktionerna var desto roligare att se. Naturligtvis var det bara ryska troll och botar som låg bakom alla reaktionerna, om man får tro Aftonbladet och DN, men det var ändå kul att se hur vanliga svenskar – i många fall sådana som inte tycks vara politiskt engagerade över huvud taget – äntligen sade ifrån.

Så, vad finns det att säga om filmen?

Det mesta har redan sagts. Flera debattörer har ställt frågan om reklambranschen arbetar i en filterbubbla som hänger samman med kultursfärens dito. SAS ”Brand Campaign Manager” Martin Adonis bor på Södermalm, omgiven av journalister, kulturvänsterfolk och hipsters. Vi kan förmoda att filmens budskap var populärt hos dem.

Man kan kritisera filmen för att den, i sina försök att förminska skandinavisk kultur, använder sig av ett tendentiöst hopkok av fakta. Man nämner att midsommarstången kom hit från Tyskland, men inte att den bygger på gemensamma germanska hedniska traditioner. Köttbullarna liksom danskt rågbröd utmålas som turkiska, vilket är rena påhitt. Och vad gäller resten av exemplen har de lagts i munnen på oss. Vem har någonsin påstått att vindkraftverk, cyklar, lakrits eller smörgåsar skulle vara skandinaviska originaluppfinningar?

Återstår då gemet, som norrmännen faktiskt hävdade var en norsk uppfinning ett tag på grund av en missuppfattning kring uppfinnaren Johan Vaaler (1866-1910). Till sist insåg man att Vaaler inte hade uppfunnit det gem som vi alla använder i dag, utan bara tagit patent på en sämre variant som aldrig kom till användning. SAS hävdade att en amerikan uppfunnit gemet, men det var troligen en anonym britt, så även där blev det fel.

Men, för att citera Tino Sanandaji på Face­book:

Framför allt slirar filmen genom att låta bli att nämna riktiga uppfinningar och i stället prata som sånt ingen tror är skandinaviskt, såsom cykeln. Tvärtom är Skandinavien en av världens mest innovativa regioner, något man inser bara man tar en titt på upptäcktland för grundämnen. Således mäter stora delar av mänskligheten temperatur med Celsius, klassificerar biologin med linneansk taxonomi och utgår från Bohrs bidrag till kvantfysik för att försöka förstå universum.

Alla fattar inte ironin med att påstå att inget kommer från Skandinavien på en onsdag (sic) eller torsdag (sic), eller skriva om trollarméer (sic). Dessa politiskt korrekta journalister verkar inte känna till att Sverige var först i världen 1766 med grundlagsfäst pressfrihet, eller att Danmark 1844 uppfann folkhögskolan de kanske själva studerat på. (…)

Jag saknar utrymme för alla kulturella bidrag, det räcker att nämna att de isländska sagorna är världslitteraturens utan jämförelse mest omfattande och mest imponerande textsamling om vanligt folk före moderniteten.

Men visst, förutom allemansrätt, ombudsman, dynamit, pacemakern, sfäriska kullager, ångturbinen, skiftnyckeln, rullatorn, banksedlar, befolkningsregister, separatorn, lättcement, passbitar, trepunktsbälte, gasturbin, sprayflaskan, osthyveln, säkerhetständstickan, nikotintuggummi, solsten, långbåt, blixtlås, headset, elbörs, indexkort, Lego, Hasselblad, IKEA, Skype & Spotify, what have the Scandinavians ever given us?

Till viss del skjuter dock Sanandajis utläggning bredvid målet. Vad SAS gör med sina förnumstiga påpekanden är att bryta loss några enskilda bitar av den mosaik som utgör Skandinaviens kultur och påpeka att likadana bitar även finns i andra kulturer runtom i världen, ”Haha, trodde ni att ni var speciella eller? Den här midsommarstångsbiten är nästan precis likadan som den i den tyska mosaiken!”

Nej, det är inte vad de säger ordagrant. Men det var exakt så majoriteten av alla som såg filmen tolkade den. Budskapet är till lika delar okänsligt, förolämpande och bara stenkorkat.

SAS hävdar i efterhand att det de ”egentligen” ville säga var att skandinaverna har rest runt och hämtat saker utifrån som de sedan anpassat, vilket påminner om just liknelsen med mosaiken. Men de hade aldrig, inte på en miljon år, lanserat en reklamfilm med budskapet att ”ingenting är afrikanskt”, ”ingenting är sydamerikanskt” eller ”ingenting är judiskt” bara för att även dessa folkslag hämtat impulser utifrån.

Det vänsterliberala narrativet upprepar ständigt att kultur är dynamisk och föränderlig. Det är sant – till viss del. Men man skapar inte en vacker mosaik genom att kasta ut bitar huller och buller och hoppas på det bästa. Vissa färger skär sig med varandra. Vissa bitar passar inte in.

För att citera Magnus Stenlund på bloggen Sunt Förnuft: ”SAS inte särskilt väl dolda budskap är alltså vad de pk-frälsta vill tro är sant: att mångkulturen är som plockade russin ur en kaka och att vi, som är världsmästare på att inte tänka rasistiskt också – därför/därmed – är bäst på integration. Att videon blev ett så pinsamt fiasko beror förstås på att det är så få i Sverige idag som inte inser att den bilden är totalt förljugen.”

Genom sitt bildspråk och sina många invandrare förmedlar filmen att budskapet ”ingenting är skandinaviskt” även innefattar människorna: det finns inga skandinaver. Det kan inte bli särskilt mycket tydligare än när en afrikan säger ”våra förfäder vikingarna”.

Det faktum att skandinaverna, rent konkret och fysiskt, håller på att bytas ut mot andra folkslag – bland annat just afrikaner – gör naturligtvis att detta sticker desto mer i ögonen.

Som den unga iransk-svenska invandringskritikern Izabella Nilsson Jarvandi påpekar i en Youtubefilm där hon kritiserar SAS, är den första sak som är genuint skandinavisk förstås skandinaverna! Genom både bildspråk och budskap ställer sig filmen uppenbart bakom det pågående folkutbytet, och det gör folk förbannade.