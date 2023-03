Ska inte framsteg göra livet bättre?

Under förra årets valrörelse menade de blågula politikerna att de förstår att Svensson vill ha Villa, Volvo, Vovve och att det är ett ideal för många svenskar. Ändå rör vi oss hela tiden bort från detta ideal. Vad spelar det för roll om man temporärt sänker kravet på inblandning av etanol i bensinen och sänker priset vid pumpen ett par kronor, när man samtidigt planerar att helt förbjuda bensinbilar inom några år?

EU vill ha förbud mot nyförsäljning av bilar med explosionsmotor redan 2035 och därefter ska det gradvis göras omöjligt att använda de äldre bilarna som då fortfarande rullar. Eftersom det är fysiskt omöjligt att byta ut alla dessa bilar mot elbilar – det finns inte nog med råvaror på hela planeten för detta – så innebär det en drastisk omvälvning av samhället.

Tro inte på vad politikerna säger när de hävdar att det ”bara” är att byta ut sin gamla bil mot en elbil. Det kommer helt enkelt inte att gå. Nya Tider har rapporterat om detta löpande, bland annat med ett reportage i förra veckans nummer.

Det är nu också allt vanligare att politiker säger detta rakt ut. Exempelvis Frankrikes bostadsminister Emmanuelle Wargon sade att ”modellen med villa och trädgård är inte hållbar och leder oss till en återvändsgränd” eftersom den är beroende av bilen. Så var det sagt. Landsbygden står inför en total attack och planen är att helt enkelt flytta alla människor till städerna. Utom de som har råd, förstås. Som vanligt.

Och varför ska vi underkasta oss denna radikala förändring, som enligt World Economic Forums ledare Klaus Schwab kommer att vara ”mycket smärtsam”? Klimatet.

Vi får höra om klimatet till leda. Det finns till och med en särskild minister för klimatet och alla ned till kommuner och företag ska ha en speciell klimatplan. Men vad betyder det egentligen, vad är detta enorma hot som man talar om?

Enligt den internationella klimatpanelen IPCC kan den globala temperaturen höjas med mellan 3,3 och 5,7 grader fram till år 2100, jämfört med förindustriell nivå. Detta resulterar i att havsnivån stiger globalt på grund av större avsmältning av polar­isarna och att vattnets volym expanderar med temperaturen. Havshöjningen kan enligt IPCC bli någonstans mellan 43 till 84 centimeter. Den lägre siffran nås troligen även om Parisavtalet om minskade utsläpp av koldioxid implementeras till punkt och pricka. Det innebär att en del lågt liggande städer och områden riskerar att översvämmas.

Jaha? Även om vi utgår ifrån att IPCC har rätt, kan jag se mycket större hot än så mot vår värld och mot vår civilisation, och globalisternas klimatåtgärder är några av dem.

IPCC har dock haft fel så många gånger att det inte längre är möjligt att ta dem på allvar. Alla deras förutsägelser kommer på skam, deras klimatmodeller är totalt missvisande. I detta nummer av Nya Tider visar vi istället att klimatförändringen har naturliga orsaker, där solen spelar en avgörande roll. Den danske astrofysikern och professorn Henrik Svensmark, som forskat om solen och klimatet i 30 år, visar övertygande att den marginella uppvärmningen orsakats av solaktiviteten, som just de senaste 50 åren varit den högsta sedan värmeperioden under medeltiden för 1 000 år sedan.

Svensmarks klimatmodell är logisk och fungerar mycket väl, men ändå tar inte IPCC ens med solen som en faktor av betydelse i sina klimatmodeller. Inte undra på att de slår fel hela tiden. Om man i stället tittar på vad solen har att berätta så visar det sig att vi faktiskt kan vara på väg in i en kylig period. Det skulle vara mycket mer allvarligt än en varm period.

Som många har påpekat har värme och inte minst mer koldioxid en väl­görande effekt för oss människor. Vikingarna kunde exempelvis bosätta sig på Grönland och odla grödor, eftersom ön på den tiden verkligen var grön. Även under tidig stenålder och brons­ålder var temperaturen periodvis avsevärt hög­re än idag och man kunde bland annat odla vin i Mälardalen. Också under 1600-­talets början infann sig en värmeperiod och det var då möjligt att odla vin så långt norrut som Stockholm. Vad som menas med temperatur under ”förindustriell” tid är därmed mycket oklart. En historisk sanning är dock att värme­perioderna sammanföll med civilisationers uppgång, upptäcktsresor och ökande folkmängd. De senaste decenniernas ökning av koldioxid har dessutom bidragit till att skördarna ökat, vilket gjort att planeten kunnat föda fler människor.

Det är således ingen katastrofal situation som IPCC ser framför sig, även om de får det att låta så. Havsnivåerna har gått upp och ner genom århundradena, frågan är om vi skulle kunna påverka det ens om vi ville.

Om det är några klimatvariationer vi borde oroa oss för så är det en global nedkylning. Dessa har historiskt lett till svåra tider med hungersnöd och social oro som störtar civilisationer. En global uppvärmning överlever vi lätt, en global nedkylning kan kosta miljarder männi­skor livet och hota hela vår civilisation.

Det finns också många andra hot mot planeten och vår civilisation som hamnar i skymundan på grund av allt klimathotande. Ta till exempel den snabba förstörelsen av Sydamerikas och Afrikas skogar. Tittar man på en satellitbild av jorden nattetid ser man att det lyser i huvudsak i tre områden: städer i Europa och Nordamerika, eldning av överskottsgas i Mellanöstern och brinnande skogar i Sydamerika. Inte sällan handlar det numera om avskogning i syfte att frigöra mark för odling av etanolgrödor. Tänk på det, den som tankar ”fossilfri” etanol.

I veckans nummer av Nya Tider tar utrikesredaktör Christer Ericsson upp ett annat hot, där solutbrott riskerar att slå ut den elektronik som vi behöver för vårt moderna samhälle.

Men vad fokuserar ”världssamfundet” på? Olika radikala åtgärder som syftar till att fösa in alla människor till ”klimatsmarta” storstäder där vi ska bo i mikrolägenheter för att göra av med så lite energi som möjligt. Vi ska inte resa med bil, för det skapar klimatgaser. Vi ska inte flyga, där har Sverige som ett av de första länderna i världen redan lagt på en klimatskatt som ska fördyra biljetter i det uttalade syftet att minska flygandet. Vi ska inte äta kött, för kossor fiser och rapar klimatgaser, utan vi ska istället äta insekter som kan livnära sig på matavfall som kor och grisar ratar. Detta har till och med fått ett namn, ”cirkulär agrikultur”. Smaka på den.

Vår frihet urholkas, vår livskvalitet sänks, om globalisterna får sin vilja igenom kommer vi att tilldelas koldioxidkvoter som ska hålla oss i schack så vi inte konsumerar för mycket. Bara den rikaste procenten kommer att ha råd med hus på landet och en elbil att ta sig dit med. Det är samma människor som flyger privatjet till klimatmöten och äter fina stekar medan de diskuterar hur de ska påpracka oss en insektsdiet.

Det ser jag som det största hotet mot mänskligheten, inte att temperaturen eventuellt höjs någon grad. Vilket i sig verkar allt mer osannolikt.