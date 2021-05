Svenska folkets ilska mot utrikesminister Lindes sympatifirande av Ramadanavslut: ”Skäms”!

Det är inte ovanligt att svenska politiker väljer att offentligt manifestera sin solidaritet med icke-europeiska invandrares, särskilt muslimers olika högtidsfiranden. Utrikesminister Ann Linde är inget undantag från den skaran då hon under torsdagen den 13 maj, som också råkade vara Kristi himmelsfärdsdag, valde att skicka ut lyckönskningar på Twitter. Men hon valde inte att önska svenskarna eller alla andra kristna, en glad och trevlig Kristi himmelfärdshelg. Istället valde hon att uppmärksamma att även muslimerna firade under dessa dagar, nämligen högtiden Eid Al-fitr som markerar slutet på fastemånaden Ramadan. Däremot inte ett ord om Kristi himmelfärdsdag. Istället hoppades hon att det under det muslimska Eid-firandet skulle bjudas på massor av baklava, en efterrätt från Turkiet. Hon inleder sitt Twitter-inlägg med hälsningsfrasen ”Eid Mubarak”, en arabisk term som ungefärligen betyder ”Välsignade festival”. Så här skrev utrikesminister Linde:

”Eid Mubarak till alla som firar. Hoppas ni får en fin dag med nära och kära och att det bjuds på mycket baklava”!