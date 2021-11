Sverige hade kvinnlig statsminister – i lite mer än sju timmar

De politiska turerna under onsdagen har varit många. Först blev Magdalena Andersson (S) Sveriges första partiminister under förmiddagen. Sedan förlorade hon stödet för regeringens budget under riksdagens budgetomröstning under eftermiddagen, något som gjorde att M, KD och SD:s budget antogs till Miljöpartiets stora upprördhet. Därefter kom beskedet att MP tänkte stå fast vid sitt hot om att lämna regeringen och regeringen föll. Det fick Andersson att tvingas be om att entledigas av talmannen från statsministerrollen.

En händelsekedja som gjorde att Sveriges första kvinnliga statsminister besatt posten i cirka sju och en halv timme totalt.

