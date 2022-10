Tillgången till energi avgörande för ett lands välstånd och medborgarnas levnadsstandard

George Gammon är en amerikansk finansmagnat som gjort sig en rejäl förmögenhet på finansmarknaden och som numera håller på med fastighetsaffärer och dessutom driver en finansportal med investeringsrådgivning under namnet ”Rebel capitalist”. Han har också gjort sig känd genom sin YouTube-kanal med frispråkiga och väl underbyggda inlägg om den ekonomiska utvecklingen, inte sällan tvärs mot den rådande politiskt korrekta finanseliten. Vi har främst hämtat hans analys från avsnittet They Want You To Be Poor (Here’s Why).