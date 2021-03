Trump gör comeback med egen social medieplattform

I januari, då oroligheterna kring USA:s kongress ägde rum kort innan den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden skulle sväras in i Vita huset, hopade sig motgångarna för den avgående presidenten Donald Trump. Efter oroligheterna i samband med stormningen av kongressbyggnaden stängdes Donald Trump först av från plattformen Twitter, som under valkampanjen år 2016 samt under hela hans presidentskap var hans viktigaste verktyg för att kunna nå ut till sina följare men också till alla världens medier och politiska ledare. Efter att Twitter blockerat honom var inte Facebook och YouTube sena att leka ”följa John”, och Trumps möjligheter att kunna nå ut med sitt budskap hade beskurits, något som applåderades från såväl etablissemangsmedia samt politiker över hela världen som reda från början av Trumps presidentskap hade ogillat honom.