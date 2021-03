Tyskt supervalår 2021: Tre sydtyska delstater anger trenden

ANALYSIstäcket på Sydpolen är i mars det största sedan satellitmätningar startades 1979 och norra hemisfären har 400 gigaton mer snö än normalt. Februari månad blev den kal­laste någonsin i västra Texas, där alla köldrekord slagits sedan mätningar där började göras i början på 1800-talet. Nästan 10 000 köldrekord slogs under förra månaden bara i USA. I Japan snöade det över två meter under ett enda snöfall och liksom i Sydkorea måste militären återigen kal­las in för att undsätta människor.