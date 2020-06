Världsekonomin spås krympa med 5,2 procent i år, euro-området värst drabbat

Publicerad: 8 juni, 2020, 15:09

Antalet smittade av coronaviruset SARS-CoV-2 i USA har nu passerat 2 miljoner bekräftade fall rapporterar Johns Hopkins-universitetet. Antalet döda i Covid-19 har samtidigt nått 112 471. USA är det land i världen som är hårdast drabbat av coronaviruset.

Den värst drabbade delstaten i USA är New York som har cirka 400 000 bekräftade fall och över 30 000 döda. Runt 1 000 nya fall konstateras dagligen i delstaten. New Jersey är den delstat i USA som är näst värst drabbad med 166 000 bekräftade fall och lite över 12 000 döda. Den tredje värst drabbade delstaten är Kalifornien som har 131 000 bekräftade fall och 4 650 döda. Det är dessutom den delstat som ser störst daglig ökning, med mellan 2 500 och 3 000 nya fall varje dag.

Dödstalen per miljon invånare är dock färre än de svenska, med 340 döda per miljon invånare. Sverige har som jämförelse 465 döda per miljon invånare.

Bland de länder där man ser den snabbaste spridningen just nu av viruset ligger Brasilien, Ryssland och Indien värst till. Brasilien har på kort tid sett en explosiv smittspridning och har nu 692 000 bekräftade fall och en daglig ökning med ungefär 25 000 fall. Dessutom har 36 500 dödsfall konstaterats. Även Ryssland har sett en stor spridning av viruset, men takten är avsevärt lägre än i USA och Brasilien, totalt omkring 467 000 bekräftade fall och cirka 9 000 nya fall dagligen. Ryssland har även, sett till antalet smittade, ett relativt lågt dödstal med 5 859 avlidna hittills. Indien, som sett till det totala antalet smittade, ungefär 260 000, ännu inte passerat varken Storbritanniens 286 000 eller Spaniens 288 000 smittade, är ett land som ser en mycket stor ökning trots en omfattande nedstängning av landet under lång tid. Över 10 000 nya smittade konstateras dagligen och kurvan pekar på en fortsatt allt snabbare ökning. Antalet döda är ännu relativt lågt med 7 207 bekräftade dödsfall.

Totalt har 7 119 080 bekräftade fall av coronaviruset konstaterats i världen. Än så länge har även 406 650 dödsfall registrerats anger Worldometer.