WHO-fördraget möjliggör världsregering under nästa pandemi

🟠 Det sista stora steget innan beslut tas 2024. Nyligen sammanträdde Världshälsoförsamlingen i Schweiz för att besluta om Världshälsoorganisationens (WHO) nya inriktning. Mötet samlade hälsoministrar och företrädare från hela världen. Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ledde Sveriges delegation och fungerade även som EU:s representant. På plats fanns också dolda makthavare i form av ickestatliga aktörer när bland annat finansieringen för 2024–2025 fastlades. Denna blev rekordstor för att WHO ska kunna omvandlas till en global maktinstitution. WHO kontrollerar endast knappt en femtedel av sin budget, och organisationen styrs därför i praktiken av de största bidragsgivarna som agerar i bakgrunden. Dessa vill inte bara få igenom det nya pandemiavtalet, där WHO ges ett ”Styrande organ”, utan även göra omfattande ändringar i det redan befintliga och för medlemsländerna lagligt bindande Internationella hälsoreglementet (IHR) från 2005.