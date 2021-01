Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk till censur på sociala medier. Foto: Stillbild Youtube

Yttrandefrihetsexpert Till Nya Tider: ”Sociala medieplattformar är att se som distributörer”

De stora techjättarnas censur mot alternativa och fria medier har under jul- och nyårsveckan gjort sig påmind i Sverige då YouTube släckte ner bland annat Swebbtv. Många är med rätta oroliga över vad som just nu händer med yttrandefriheten på nätet. När Nya Tider når Nils Funcke, en mångårig sakkunnig på just yttrandefrihetsområdet, säger han att sociala medieplattformar inte bör agera åsiktscensurerande, utan istället agera som distributörer som exempelvis Postnord. Dessutom anser han det bisarrt att exempelvis varningsflagga Donald Trumps inlägg på Twitter och Facebook.

Den 23 december stängde den Googleägda videotjänsten YouTube ner den fria mediekanalen Swebbtv och raderade därmed alla inlägg som fanns där. Inga anmälningar hade såvitt det hittills är känt inte inkommit om olämpligt innehåll i något av Swebbtv:s program, och denna kanal har under hela sin tid, med utgivningsbevis därtill, också haft som ledstjärna att alltid använda ett vårdat språk och dessutom anpassa innehållet till vad lagen medger, även om det man tar upp är kritiskt mot den vänsterliberala makteliten i samhället. Nedstängningen av Swebbtv var en händelse som skapade både oro och bestörtning bland övriga aktörer inom den fria mediesfären, däribland självklart Nya Tider. Strax före nyår släckte flera av de fria medieaktörerna ner sina hemsidor i protest mot Googles självsvåldiga censur. Men Googles krigföring mot alternativmedia upphörde dock inte med nedstängningen av Swebbtv:s kanal, utan man stängde även ner den ideella föreningen Det fria Sveriges kanal Svegot på YouTube dagen före år 2020 övergick i 2021. Bör ses som en distributör Trots Googles framfart som censurmaskin har varken nedstängningen av Swebbtv eller Svegot orsakat någon debatt i systemmedia. När Nya Tider når en mångårig opinionsbildare i just yttrandefrihetsfrågor, Nils Funcke, är han kritisk. – De stora techjättarna känner väl ett politiskt tryck att agera, särskilt med tanke på att EU bland annat vill försöka reglera vad som kan anses som extremistisk propaganda, men jag anser att man framför allt bör se på sociala medieplattformar som distributörer.

