3 831 döda i Sverige hittills

Fram till i dag har 99 procent av besättningen på det amerikanska hangarfartyget USS Theodore Roosevelt testats för SARS-CoV-2. 777 sjömän av totalt cirka 4 800 har visat sig bära på viruset.

Endast sex av de smittade har dock behövt uppsöka vård för Covid-19-symptom i den amerikanska flottans sjukhus på Guam. Totalt har 4 196 sjömän flyttats från skeppet och inkvarterats på ön. Cirka 400 uppges ha stationerats på skeppet för att bland annat sköta dess kärnreaktor och övervaka brandskyddsutrustningen.

As of today, 99% of USS Theodore Roosevelt crewmembers have been tested for coronavirus, with 777 sailors testing positive. 4,196 sailors have moved ashore to Guam. Six sailors are in U.S. Naval Hospital Guam being treated for COVID-19 symptoms.

