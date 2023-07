Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Under första halvåret 2023 anmäldes totalt 726 756 brott, vilket var 6 procent fler än under första halvåret 2022. Utvecklingen har varierat de första halvåren sedan 2014 och flest brott anmäldes under 2020.