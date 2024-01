Att bevara svensk suveränitet

Erfarenheterna av detta utgör inga skäl att avsluta perioden. Ingen makt har efter 1523 kunnat eliminera självständigheten och vårt lands prestationer på de flesta viktiga fält har sedan slutet av artonhundratalet varit i nivå med de ledande ländernas i världen.

Europeiska Unionens utveckling de senaste decennierna har inte drivits fram av befolkningarna utan av en politisk elit som utnyttjat det centralistiska politiska system som inledningsvis beslutades. Vissa beslut har varit följden av organisationens egen misslyckade politik. Eurons bildande ledde exempelvis till en ekonomisk kris som, för att vidmakthålla den enhetliga valutan, krävde att länder i Sydeuropa – onödigtvis – hölls kvar i en mycket svår situation under lång tid. Det som från början var huvudskälet till EU – fri handel – gäller fortfarande och man kunde ha byggt vidare på andra områden genom frivilliga beslut av medlemsstaterna. Nya områden för samarbete kunde ha öppnats upp genom länders frivilliga deltagande i olika projekt som så småningom kunde övertyga andra stater att ansluta sig under reglerade former.