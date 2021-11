Brasiliens högerregering stoppar ivermektin

I Brasilien används antiparasitläkemedlet ivermektin av stora delar av befolkningen. Tidigt under coronapandemin blev ivermektin också populärt som ett sätt att behandla och förebygga covid-19, och sedan dess har teorier florerat om att det är en mirakelkur för att förebygga och behandla covid. Läkemedlet uppvisade tidigt goda resultat i kliniska prövningar. Det är dessutom relativt billigt i fattiga länder och finns tillgängligt receptfritt på apotek.

Men de empiriska resultaten av ivermektin är inte lika goda. Brasilien försökte under lång tid att hantera coronaviruset med ett ”covid kit” som var en blandning av vitaminer och andra piller som landets högerrpresident Jair Bolsonaro framhållit som effektiva tidiga behandlingar, långt innan vaccinerna fanns tillgängliga för befolkningen. Kitet togs fram i samarbete med Dr Flávio Cadegiani på FLCCC, Front Line Covid Critical Care Alliance, en av världens främsta förespråkare av just ivermektin. Kitet innehöll inte bara avmaskningsläkemedlet ivermektin utan också malariapillret hydroxiklorokin, som precis som ivermektin kunnat uppvisa lovande resultat i kliniska studier.

Trots detta uppvisade Brasilien några av sina högsta dödssiffror i slutet av 2020 och början av 2021, även i de områden där ivermektin användes i allra störst utsträckning. En av orsakerna till de uteblivna resultaten trots vara att ivermektin inte rår på gammavarianten, populärt kallad brasilianska varianten.

Under sommaren kom fler nedslående resultat. I staden Itajai gjorde regeringen en särskild satsning på ivermektin och gav det gratis till samtliga invånare, till en kostnad på närmare en miljon dollar, för att studera om viruset kunde stoppas på det sättet. Borgmästaren deklarerade att ivermektin var ”ett vapen i vårt krig mot coronaviruset” och närmare två miljoner doser gavs ut.

Det visade sig dock inte få någon märkbar effekt.

”Oavsett om någon tog ivermektin eller inte, verkade det inte ha någon inverkan på om de blev inlagda på sjukhus eller riskerade att dö i covid-infektion”, säger Kevan Akrami, läkare inom infektionssjukdomar och intensivvård.

Covid-kitet, som även ordinerades av läkare i städerna Cuiaba, Macapa, Natal och Manaus, stoppas nu av Brasiliens högerregering som, till slut, satsar på massvaccinering istället. Andelen av befolkningen som tagit två sprutor har gått från 10 procent i början av sommaren till nästan 60 procent idag.

Hälsoministeriet skrev i ett dokument om sina ändringar av riktlinjerna:

”Vissa läkemedel har testats, men har inte visat kliniska fördelar i den inlagda patientpopulationen och bör inte användas, nämligen: hydroxiklorokin eller klorokin, azitromycin, lopinavir/ritonavir, kolchicin och konvalescent plasma. För ivermektin och kombinationen av casirivimab + imdevimab finns inga bevis som motiverar användning på sjukhuspatienter och de bör inte användas i denna population”, står det.

Intensivvårdsläkaren Ana Carolina Antonio säger att det finns flera studier som visar att ivermektin kan oskadliggöra covid-19 när det testas i laboratorium, men menar att det i ”människokroppen finns flera komplexa nervbanor som tävlar om viruset”, vilket skulle förklara att laboratoriestudiernas goda resultat inte avspeglats i praktiken. Hon vill dock inte avfärda ivermektin helt, utan menar att det är möjligt att det i kombination med andra läkemedel, skulle kunna innebära viss återhämtning om det sätts in tidigt i sjukdomsstadiet.

WHO och US National Institute of Health har fortfarande, trots snart två år med corona, inte kommit till någon definitiv slutsats av huruvida ivermektin har någon effekt eller inte.

I Brasilien pågår nu en hätsk politisk strid om coronaviruset.

Vänstern demonstrerar mot högerregeringen i protest mot de höga covid-dödstalen på över 600 000 döda med bekräftad corona. Demonstranterna menar att Bolsonaro, som själv genomgått coronavirusinfektion och friskförklarades snabbt, konsekvent tonat ned riskerna med corona eller spridit falska nyheter när han hävdat att man får aids av vaccinet. Bolsonaro har vägrat att stänga ned landet, något han menar skulle få förödande konsekvenser för ekonomin.

En parlamentarisk utredning går nu så långt att den kräver att Bolsonaro åtalas för ”brott mot mänskligheten” för att ha dröjt med att köpa in vaccin och istället rekommenderat just ivermektin och klorokin.

Källa: Codastory.com, Business Insider, Congresso Emfoco, Omni