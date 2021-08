Fast i Australien: Joanne fick inte tillstånd att flytta till sin familj

KINAI mitten av juli drabbades Kina av vad myndigheterna beskriver som en ”syndaflod” som bara sker ”en gång på tusen år”. Den extrema nederbörden var extra intensiv under tre dygn och mängder av regnrekord sattes. På den tredje dagen drog ”syndafloden” utan förvarning in med våldsam kraft i tiomiljonersstaden Zhengzhou. Snabbt fylldes våningsplan under markytan, tunnelbanan och en stor vägtunnel med det inströmmande vattnet. En av myndigheterna smygöppnad damm tros ha en avgörande förklaring till den tragedi som det ledde till. Hundratals befaras döda i en enda stor vägtunnel, som fylldes till taket ”på bara några få minuter”.