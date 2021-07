FDA: Hjärtinflammationer biverkning från Pfizers och Modernas vacciner

Kalifornien kommer att dela ut mer än 116 miljoner dollar i kontantpriser till invånare som vaccineras före delstatens planerade uppöppning den 15 juni. Guvernör Gavin Newsom kallar incitamentsprogrammet det största i sitt slag i USA.

Newsom tillkännagav det nya vaccininitiativet under en presskonferens i slutet av maj och beskrev ett ”mångfacetterat” försök att uppmuntra delstatens invånare att ta sprutan. Programmet kallas ”Vax for the Win” och erbjuder tre nivåer av belöningar, inklusive priser på upp till 1,5 miljoner dollar.

”Delstaten Kalifornien tillkännager idag det viktigaste incitamentsprogrammet i USA,” sade guvernören. ”Vi tillskjuter mer resurser och erbjuder större priser än någon annan delstat i USA, för dem som blir vaccinerade.”

Tävlingen är nu i full gång. Kalifornien delar ut 50-dollars ”incitamentskort” till omkring två miljoner fullvaccinerade invånare, enligt ”först till kvarn”-principen för att öka benägenheten att vaccinera sig innan incitamentskorten tar slut.

Vaccinerade kan få incitamentskortet antingen som ett presentkort på en av flera livsmedelsbutikskedjor, eller som ett kontokort som kan spenderas var som helst.

Men 50-dollarspresentkorten är inte den enda metod man tagit till för att öka vaccinationsbenägenheten.

Två separata lotterier har hållits, med lottvinster på 50 000 dollar per person, som delades ut till 30 personer mellan 4 juni och 11 juni. Ytterligare 10 invånare vinner 1,5 miljoner dollar i en dragning den 15 juni – samma dag som Kalifornien planerar att upphäva sina Covid-19-begränsningar och helt öppna upp sin ekonomi.

Incitamentsprogram finns i flera andra delstater, som Ohio, New York, Maryland, Oregon och Colorado. Kaliforniens är dock det största hittills och skiljer sig från andra delstater genom att incitamenten omfattar även minderåriga ned till 12 år.

Guvernören Newsom säger att de stora satsningarna behövs, eftersom Kalifornien har noterat en kraftig minskning av vaccinationer de senaste veckorna då endast 1,9 miljoner människor vaccinerats under en vecka i slutet av maj, jämfört med statens tidigare topp på tre miljoner per vecka.

”Så vi börjar se en minskning av det totala antalet doser som administreras varje vecka”, sade guvernören. ”Det är inte lika brant som i vissa andra stater, men vi vet att om trenden fortsätter, kommer vi inte att komma dit vi alla behöver vara. Vi måste göra mer och vi måste göra bättre.”

I Ohio har ”Vax a Million” uppvisat ett av de bästa resultaten bland de diskutabla lotteriprogrammen. Delstaten rapporterar en 28-procentig ökning av vaccinationer efter att det började. Ansträngningen lanserades dock samtidigt som 12-15-åringar uppmanades att vaccinera sig, vilket sannolikt innebär att hela ökningen inte har med lotteriprogrammet att göra (som endast omfattar vuxna i delstaten). I West Virginia har pappor som vaccinerar sig fått delta i en utlottning av exklusiva handgjorda jaktgevär.

New York har haft större svårigheter och noterar en nedgång på 55 procent i vaccinationer sedan statens högsta siffror i april, trots det ”Vax & Scratch” -lotteriprogram som lockar med vinster på fem miljoner dollar samt olika gratisförmåner.

Kalifornien har haft några av landets hårdaste nedstängningar, och guvernören hoppas nu att delstaten ska kunna återvända till ”ett sken av normalitet” den 15 juni. Han uttrycker förhoppning om att de ska ha lyckats vaccinera 70 procent av delstatens befolkning vid det datumet.

Se film nedan där guvernören delar ut vinster på 50 000 dollar, drygt 400 000 kronor, till vaccinerade:

På delstatens officiella twitterkonto lockar man med över 100 miljoner dollar i priser för de som vaccinerar sig:

Getting more Californians vaccinated is how we come roaring back from the pandemic. We're pulling out all the stops to motivate everyone to get vaccinated by June 15.

We're launching the largest vaccine incentive program in the nation – Vax For The Win. #VaxFTW pic.twitter.com/moV6g9ZHYe

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) May 27, 2021