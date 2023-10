Gruppvåldtäktsmannen utvisades – kom tillbaka efter fyra dagar

Den syriske asylsökaren Damir Al-Ali dömdes, efter omfattande straffrabatter, till bara 2 års fängelse för att under bestialiska former genomfört gruppvåldtäkter av två kvinnor vid olika tillfällen under våren 2017.

Efter att ha överklagat till HD påstod han plötsligt att han var yngre än vad han i privata meddelanden uppgett och vad rättsmedicinalverket konstaterat. På grund av att den dömde serieförbrytarens ord om sin påstådda ålder enligt domstolen vägde tyngre än bevisen blev han frisläppt, men inte friad, och fick ett gigantiskt skadestånd på 840 000 kronor – samtidigt som hans offer bara fick ut 3 000 kronor i sitt skadestånd.