Jämlikhet i skolan uppnås inte genom att avskaffa ”rasistisk” matematik

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Virginia har beslutat att avskaffa högre kurser i matematik – för att bekämpa rasism. Precis som kommunisterna uppnådde ekonomisk jämlikhet genom att göra alla lika fattiga, vill vänsterliberalerna uppnå raslig jämlikhet genom att göra alla lika obildade.

Den amerikanska delstaten Virginias utbildningsdepartement avskaffar alla kurser i avancerad matematik för studenter fram till elfte klass – för jämlikhetens skull. Det rapporterar flera medier.

Delstaten ska införa ett nytt utbildningssystem inom ämnet matematik för grundskolan och gymnasiet (amerikanska high school). I årskurserna sex till tio skall alla elever tvingas att delta i samma ”basblock” i matematik, och möjligheten att välja högre matematik som algebra, geometri, trigonometri och differentialkalkyl tas bort. Först i grundutbildningens elfte och tolfte klass ska man få välja dessa ämnen, då inom ramen för ”karriärorienterade” kurser.

De nya enklare kurserna påbörjas 2023 och det nya systemet ska vara fullt implementerat 2025, enligt myndighetens hemsida.

Alla studenter tvingas därmed bli ”jämlika” på den lägsta möjliga utbildningsnivån. Kritiker spår en boom för extralärare som erbjuder hemundervisning i dessa ämnen, vilket så klart ännu mer kommer att gynna dem som har råd.

Det är talande att den ansvariga avdelningen inom delstatens utbildningsdepartement inte har som högsta prioritet att verka för att elever lär sig så mycket som möjligt, utan det överordnade målet är att ”främja jämlikhet i möjligheter till matematikstudier”.

Jämlikhet borde betyda att alla individer ges samma möjligheter. I stället har vänsterliberalerna omdefinierat det till att man ska få samma resultat för alla grupper.

Man har noterat att endast 70 procent av svarta studenter i Virginia uppnådde godkänt resultat i matematik läsåret 2018/19, jämfört med 88 procent vita och 94 procent asiater.

Man menar att orsaken är att svarta diskrimineras, eftersom man har som axiom att alla grupper i grunden har samma förmåga, och då måste det vara omgivningens fel. Men så är det så klart inte. Det finns tvärtom mycket som talar för att det finns genomgående skillnader på gruppnivå, som är långt mer betydelsefulla än hudpigmentet. Det har bland annat professorerna Tatu Vanhanen (den finske Finlands premiärminister under 2003-2010) och Richard Lynn visat i sina böcker IQ and the Wealth of Nations (2002) och IQ and Global Inequality (2006).

Det finns självklart individer med hög begåvning inom alla grupper, men om det skulle vara så att allt var omgivningens fel, så borde även asiater halka efter, då de inte heller tillhör den grupp som byggde USA och anses privilegierad.

I stället för att anpassa utbildningen till de olika gruppernas behov fortsätter vänsterliberalerna att slåss mot väderkvarnar. Flera delstater i USA inte bara tillåter, utan uppmuntrar ”positiv diskriminering” – hur nu diskriminering kan anses vara positivt – genom kvotering och andra rasligt baserade fördelar till svarta elever, lärare och grupper.

Till detta kommer omfattande överflyttning av pengar från vanliga skolor till ”utsatta” skolor, enligt samma modell som i Sverige. Nya Tider har skrivit utförligt om denna orättvisa, se till exempel NyT v.16/2013, där vår granskning visade att så kal­la­de ”tilläggsbidrag” till invandrarskolor i Sverige gjort att dessa får dubbelt så mycket pengar per elev som mer svenska skolor. När detta inte hjälpte beslutade regeringen år 2018 att avsätta upp till sex miljarder kronor årligen till invandrardominerade skolor, se ”Miljarder till utsatta skolor” i NyT v.18/2018. Åter med uselt resultat.

Inte ens denna rasistiska politik hjälte alltså i Virginia, de svartas genomsnittliga resultat halkar fortfarande efter. Bo Winegard, en lärare i Virginia som fick sparken för att ha påtalat genetikens roll i psykologiska skillnader, beskriver situationen nu som att ”jämlikhet blir synonym med påtvingad mediokrati”.

När det inte hjälpte med olika former av stöd för svarta att uppnå kraven, så avskaffade man helt enkelt kraven.