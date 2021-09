Normal dödlighet i Sverige sedan februari

Publicerad: 30 september, 2021, 07:45

New York stänger av all sjukvårdspersonal som vägrar att bli vaccinerad. I måndags löpte tidsfristen ut för New Yorks sjukvårdspersonal att ha tagit sin första vaccindos, vilket innebär att de anställda nu inte längre kommer att få gå till jobbet förrän de vaccinerat sig.

Enligt guvernör Kathy Hochul är omkring 16 procent av vårdpersonalen i delstaten New York ovaccinerad. Hon flaggar nu för att de ska stängas av och istället ersättas av tjänstemän från nationalgardet eller utomstående vårdpersonal.

”När allt kommer omkring har läkarna, sjuksköterskorna och sjukhuspersonalen själva inte gjort något fel professionellt. Vissa visselblåsare har uttryckt oro över möjligheten att separeras från patienter som de har vårdat i åratal, och många av deras patienter kommer utan tvekan att bli förblindade när deras långvariga vårdare oförklarligt försvinner, att ersättas med soldater. Vissa läkare och sjuksköterskor har lyckats få religiösa undantag från vaccinering, som kanske eller kanske inte håller i domstol, eftersom statsregeringen har förklarat dem olagliga”, skriver den amerikanska journalisten Helen Buyniski i en analys på RT.

Hon skriver att även om religiösa undantag till slut godkänns, står vården inför en akut personalbrist – något som redan visat sig i form av att Lew County General Hospital slutat genomföra förlossningar eftersom för många sjuksköterskor sagt upp sig i protest mot vaccintvånget.

Tusentals demonstranter protesterade på New Yorks gator under måndagen för att protestera mot vaccinpassen som nu införts, och som tvingar ovaccinerade att äta utomhus och förbjuder dem att närvara i konsertlokaler och teatrar. Demonstranterna använde samma slagord som hörs från abortrörelsen: ”Min kropp, mitt val!” och från feministrörelsen ”Nej betyder nej!”.

Källa: RT, Aftonbladet