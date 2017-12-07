Ny chef för Bokmässan vill stoppa Nya Tider

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 LEDARE Kungen pekade under sitt besök på klimattoppmötet i Brasilien på det mest uppenbara: Varför ska Sverige späka sig självt när stora delar av världen helt struntar i klimatpåbuden eller bara låtsas vara bekymrade? Men uttalandet berör bara det mest uppenbara. Skrapar vi lite på ytan framträder snabbt hela klimatbluffen i hela sin makabra härlighet.
🟠 OPINION: DAN AHLMARK Den amerikanska Antifa-rörelsen har av Donald Trump klassificerats som en terroriströrelse. Den svenska motsvarande rörelsen – Antifascistisk aktion (AFA) – är också våldsinriktad och har utfört ett antal brott med våldsinslag i enlighet med sin revolutionära ideologi. Debattör Dan Ahlmark menar att AFA:s självbild, att man är en motståndsrörelse mot fascism, en förment högerideologi, medan man själva står för socialism, är helt felaktig. Resonemanget vilar på ett gammalt missförstånd om skillnaderna mellan ideologierna.
🟠 LEDARE När invandrare begår våldsdåd med rasistiska förtecken riktade mot svenskar och invandringskritiker protesterar, heter det att vi ”utnyttjar” dessa händelser. Men så snart ett sällsynt fall av motsatsen inträffade, med svenskar som misshandlade invandrare, var systemmedierna snabba med att utnyttja händelsen för att smutskasta nationalister och försöka rättfärdiga fortsatt massinvandring.
🟠 KRÖNIKA November månad har en speciell betydelse för flera länder i centrala Europa. Mycket har att göra med första och även andra världskriget. Den aktuella situationen i Europa skapar dock nya väntade och oväntade reaktioner från den europeiska befolkningen.
🟠 Opinionstext: Åsikter som uttrycks här står skribenten själv för. President Trump hånar nu Putins Ryssland som en ”papperstiger”. Debattören Paul Craig Roberts, biträdande finansminister under Ronald Reagan, menar att Putins misslyckande med att få till ett snabbt avslut på kriget i Ukraina och oförmåga att upprätthålla de röda linjer han satt upp, gjort att Väst nu kan diktera att förhandlingarna ska handla om eldupphör i stället för om själva orsakerna till att Ryssland invaderade grannlandet.
🟠 EKONOMI Heidelberg Materials satsning på att fånga in och lagra koldioxid från sin cementproduktion och lagra den under Nordsjön (Slite CCS) har pausats.
🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.
🟠 KULTUR Traditionsenligt sände tysk television (ZDF TV) en underbar konsert från Frauenkirche i Dresden. Första Adventkonserten är numera en tradition efter att man har återuppbyggd den sönderbombade och utbrända kyrkan. Dessa underbara årliga konserter är ett bevis på att såväl kyrkobyggnaden som den kristna tanken övervinner ondskans och krigets barbari.
🟠 KULTUR Det hör inte till vanligheterna att en teater som spelar en misshaglig pjäs hotas med slopade bidrag, men det skedde då Teater Tribunalen satte upp stycket ”Pang i bygden”. Den som ser pjäsen får sig till livs en underhållande fars som pedagogiskt förklarar problemen med DCA-avtalet.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 VI FÖRLÅTER ALDRIG En vecka efter mordet på Daniel Wretström samlades vänner och bekanta, som tog med sig sina vänner och bekanta, i en spontan manifestation av sorg och vrede över hans död.
🟠 REPORTAGE KG Hammar har mer än någon annan kyrklig makthavare blivit förknippad med Svenska kyrkans omprofilering – från traditionellt kristen folkkyrka till högljudd politisk aktör.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
