Påstått försvarssamarbete mot ”falska nyheter” var bara ett mediastunt mot regeringskritik

Nyheten om försvarssamarbetet har fått media att öka rapporterna om falska nyheter från påstådda trollfabriker i Ryssland, vilket påstås vara ett stort och akut problem. ”Ryska cyberattacker och ’fake news’ oroar försvarsministern Peter Hultqvist och hans danska ministerkollega”, skrev exempelvis Expressen den 31 augusti med anledning av utspelet.

Att skapa ännu fler rubriker om ”falska nyheter” tycks dock ha varit det främsta syftet med det påstådda samarbetet. Bortsett det gemensamma utspelet från försvarsministrarna om att alla negativa nyheter kan vara falsk propaganda från Ryssland finns det nämligen inte några konkreta åtgärder i samarbetsavtalet. Peter Hultqvists pressekreterare Marinette Nyh Radebokan kan inte heller ge någon närmare beskrivning av vad samarbetet egentligen går ut på.

– Det handlar om att prata om sån’t här och dela med sig av information, säger hon när Nya Tider ringer upp. Men hon kan inte förklara funktionen eller hur avtalet rent praktiskt ska skydda eller ens mot vad det ska skydda. Däremot får ett försvarssamarbete mellan två försvarsministrar ”falska nyheter” att framstå som något överhängande farligt.