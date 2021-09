FRAMGÅNGSRIK BROTTSBEKÄMPNING. Polisen i Nya Zeeland visar stolt upp bytet från sin framgångsrika insats mot ”ett kriminellt gäng” och inrikes smuggling av förbjudna varor som knark och hämtmat. Sociala medier fylldes med en blandning av hån och avsky för polisens tilltag. På Twitter skrev @Marxism4D att ”Tänk dig att stjäla någons mat och låtsas att det är av folkhälsoskäl”. @DavisonHawk tweetade att ”Arresterad för KFC????? Har världen blivit galen?” och @KenCastleberry2 konstaterade att denna typ av tyranni ”är skälet till varför australiensarna revolterar nu”. Foto: New Zealand Police

NYA ZEELAND

Nya Zeeland: Polis arresterar smugglare och beslagtar ”en stor mängd” KFC

Två nyzeeländska män stoppades av polis när de försökte smuggla in snabbmat från KFC in i stor­staden Auckland, där covid-­restriktioner förbjöd all hämtmat. 100 000 nyzeeländska dollar, tre hinkar med friterad kyckling och en obestämd mängd pommes frites, uppger polisen att de beslagtagit i den framgångsrika insatsen för att hålla Kiwis trygga från Covid. Samtidigt höjer Nya Zeeland sina redan höga böter för den som bryter mot olika covid-­restriktioner än mer.

Två män har gripits efter att ha försökt smuggla in mat i Auckland, en av landets 16 regioner. Det är Nya Zeelands största storstadsområde med närmare 1,7 miljoner invånare, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela önationens befolkning. Efter att myndigheterna stoppat restriktionsbrytarna vid regionsgränsen och sökt igenom deras bil så hittades i bagageutrymmet friterad kyckling från snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken (KFC). Polisen beslagtog smuggelgodset och hittade också 100 000 nyzeeländska dollar, vilket motsvarar 609 000 svenska kronor, från "ligan" som specialiserat sig på att förse hungriga Aucklandsbor med förbjuden mat. De två männen uppges ha arresterats efter att ha försökt fly från polisen nära gränsen till Auckland. Efter KFC-beslaget meddelade polisens talesman: "Polis i tjänst upptäckte ett misstänkt fordon som färdades på en grusväg och när de såg polisbilen gjorde fordonet en U-sväng och försökte köra ifrån polisen". Men de observanta konstaplarna lyckades stoppa fordonet och hittade vid genomsökning "en stor mängd hämtmat", som polisen uttrycker det.

