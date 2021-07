COVID-19

Protester över hela världen mot vaccinpass och restriktioner

Den 24 juli anordnades gemensamma protester över hela världen under parollen World Wide Rally For Freedom. Över 180 städer hade anmält sig och utifrån det bildmaterial som arrangörerna fått in verkar uppslutningen ha varit enorm, upp till tiotusentals eller hundratusentals deltagare på sina håll. Även i städer som är i total lockdown bröt människor igenom poliskedjorna och ropa ”Frihet!”.

Över hela världen demonstrerade människor den 24 juli för frihet och mänskliga rättigheter som hotas av de restriktioner och tvångsåtgärder som nu återinförs med anledning av en påstådd fjärde eller femte våg av corona. Man vill ha sin frihet tillbaka, man vill kunna ”bestämma över sin egen kropp” och inte påtvingas några sprutor, och man vill inte ha ett ”apartheidsystem” som skiljer på vaccinerade och ovaccinerade. Arrangörerna för demonstrationen, som även går under namnet World Wide Demonstration 3.0, hade utannonserat samlingsplatser i över 180 städer över hela världen, där man har någon lokal kontaktperson. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur många som deltog, men utifrån de filmer och bilder som deltagare publicerat på nätet kan man se tiotusentals, om inte hundratusentals människor i flera större städer. Även i städer som Sydney, som är totalt nedstängt, trotsade människor hotet om dryga böter och gav sig ut på gatorna i tusental för att demonstrera. På många håll möttes de av brutal repression, med ridande polis, pepparsprej och vinande batonger. Systemmedia visar nästan aldrig något av dessa protester, utom då det lett till tumult och även då visar man bara detalj­bilder som inte ger någon uppfattning av hur omfattande protesterna varit. Nya Tider ger här därför ett urval av hur det sett ut på olika håll i världen. Nästa World Wide Demonstration hålls den 18 september. Frankrike ”Frihet, frihet!” skanderade demonstranter i Paris, med plakat som ”Mac­ron, tyrann”, ”Big Pharma hatar frihet” och ”Nej till skammens pass”. Flera demonstranter bar plakat som jämförde vaccinpasset med gula davidsstjärnor som judar tvingades bära på armen i Nazityskland för att kunna skilja judar från icke-judar i det offentliga rummet. Jämförelsen ledde till vrede både från förintelseöverlevare och från ledande politiker. Hundratusentals människor, bland andra ”ytterhögerpolitiker” och gula västar har den senaste tiden demonstrerat mot Frankrikes inhemska vaccinpass, som kommer att stänga ute ovaccinerade personer från restauranger, barer och andra mötesplatser i samhället. Emmanuel Macron aviserade nyligen att vaccinering är obligatoriskt för all vårdpersonal, något som fått minst ett sjukhus att strejka. Vårdpersonal som inte vaccinerat sig innan den 15 september mister jobbet. Det franska inrikesministeriets egen bedömning är att 161 000 demonstrerade över hela landet under helgen den 24-25 juli, en ökning från föregående helgs antal på lite över 100 000. Premiärminister Jean Castex har, precis som Macron, varit resolut i sitt försvar för fortsatt massvaccinering. ”Det finns bara en lösning: vaccinering”, sade han, och tillade att vaccinet ”skyddar oss och kommer att göra oss friare”. Grekland ”Rör inte våra barn”, skanderade tusentals greker framför landets parlament, enligt nyhetsbyrån AFP. Enligt lokala medier var uppslutningen cirka 5 000 personer. Förutom i huvudstaden Aten hölls en manifestation även i Thessaloniki. Protesterna har framför allt handlat om regeringens tvångsvaccinationer av vård- och hemtjänstpersonal, och om planerade vaccinationer av barn. Många av demonstranterna bar ortodoxa kors och viftade med landets flagga.

– Fler och fler människor ansluter. Det här är första gången jag ser ortodoxa och AFA delta i samma protester. Media stämplar rörelsen som ”förnekare”, berättar Nya Tiders källa på plats. Polisen satte in tårgas, med hänvisning till att demonstranterna ska ha kastat bensinbomber mot polisen. Polisens brutala agerande har lett till internationell kritik från Amnesty International, som menar att regeringen använder Covid-19 som ett sätt att kväsa alla protester i landet. ”Regeringar har ingen rättighet att godtyckligt inskränka mänskliga rättigheter, inte ens under en pandemi”, skriver Amnesty i en rapport. Amnesty menar att grekisk polis regelbundet genomfört ”godtyckliga gripanden, omotiverade bötfällningar och olagliga våldsmetoder” mot demonstrationer – även de som inte handlar om corona – ända sedan november förra året. (Videon är från den 21 juli) Italien Protester har hållits över hela landet, från Turin i norr, till huvudstaden Rom, till Neapel i söder. Detta efter att landet, precis som Frankrike, meddelat att de inför ett inhemskt vaccinpass kal­lat ”gröna passet”. Den nära förestående inskränkningen ledde till att vaccinbokningar sköt i höjden, men också till att fler sökte sig ut till gatorna för att protestera. ”Frihet!” och ”Bort med diktaturen”, skanderade italienarna på en av demonstrationerna. Gröna passet kommer att behövas från och med augusti för att kunna besöka bio, museer, restauranger och andra nöjesaktiviteter inomhus. ”Vi säger nej till det gröna passet eftersom det skapar första och andra klassens medborgare – de som har rättigheter, och de som inte har det”, säger en av demonstranterna till RT. ”Det här bryter mot Italiens grundlag”. Landets premiärminister, den tidigare ECB-chefen Mario Draghi, menar dock att vaccinpasset är nödvändigt med hänvisning till deltavarianten. ”Delta är ett ännu större hot än de andra varianterna av viruset. Det gröna passet är en nödvändig åtgärd för att inte behöva stänga ned ekonomin. Utan vaccinationer, måste allt stänga igen”, sade Draghi nyligen. Storbritannien I framför allt London har tidigare under året hundratusentals människor protesterat. Landet har dock lättat på de flesta restriktioner och under fotbolls-EM samlades över 60 000 åskådare på Wembley. Demonstrationerna har sedan dess minskat betydligt i omfattning, men pågår fortfarande. Enligt tidningen Metro är vreden fortfarande stor över hur regeringen hanterat corona med långtgående inskränkningar i medborgerliga fri- och rättigheter. Dessutom har regeringens så kallade ”track and trace”-app mötts av omfattande kritik för att den inskränker rörelsefriheten för medborgarna. Över 600 000 britter har under den senaste månaden fått besked om att de måste sitta i karantän i en vecka, sedan applikationen identifierat att de träffat någon som varit smittad. Fem dagar efter att regeringen lättat på restriktionerna, samlades tusentals personer vid Trafalgar Square. Flera kända restriktionsmotståndare talade, bland andra den tyske juristen Reiner Fuellmich, David Icke, Katie Hopkins och Piers Corbyn, som är bror till Jeremy Corbyn, tidigare partiledare för Labour. Den konservativa debattören Hopkins kom till Storbritannien från Australien, varifrån hon blivit deporterad för att ha häcklat regeringens coronapolitik. Hon har även vägrat att bära mask, vilket hon bötfälldes 536 dollar för (cirka 3 400 kronor). Hopkins, brittisk medborgare, kunde resa in i Storbritannien utan att sitta i karantän, och anslöt därför direkt till ”Worldwide Rally for Freedom”-protesten vid Trafalgar Square. ”Ni kan deportera The Hopkins, men ni kan inte tysta sanningen. Vi kommer att kämpa för att TA TILLBAKA våra friheter”, skrev hon på Instagram. Demonstrationen utreds nu av polis sedan en av talarna – en sjuksköterska som fått sparken för att hon vägrade genomföra vaccinationer – uppmanat publiken att samla in namn på vårdpersonal som vaccinerar. Detta för att kunna åtala dem i framtida motsvarigheter till Nürnbergrättegångarna. https://www.roxytube.com/watch/reiner-fuellmich-speech-at-london-freedom-protest-24th-july-2021_mEGumIHZTglxFIl.html Irland Även på Irland förekommer protester som samlar hundratals personer. Irland planerar, till skillnad från Storbritannien, att införa ett inhemskt vaccinpass som endast ger vaccinerade tillgång till restauranger från och med slutet av juli. Australien Efter över en månadslång ”stanna hemma”-order, som gällt för alla i Sydney, valde 3 500 personer att dra ut på gatorna för att protestera mot fortsatta nedstängningar. Siffran kommer från lokalmedia och kan vara i underkant. Regeringen har aviserat att nedstängningen kan pågå ända till oktober. Transportminister Gladys Berjiklian säger sig vara ”äcklad” av de masklösa demonstranterna ”vars själviska handlingar äventyrar säkerheten för oss alla”. Polis grep 57 personer och bötfällde omkring 100. Justitieministern i New South Wales, David Elliott, meddelar att en särskild insatsgrupp inom polisen kommer att försöka identifiera ”superspridarna” i efterhand och bötfälla ”så många som möjligt”. Demonstrationsarrangörerna hade även ett tips till människor som inte kunde delta: Bilda bilkaravaner. ”Åk upp och ner på den gata där du bor, ha kul och spela nationalsången”, löd tipset. ”Häng ut en matkasse genom sidorutan för att visa att du lämnat hemmet för ’nödvändigt’ ärende. Ta även med Australiens flagga. Håll dig inom tillåtet avstånd från hemmet för att hålla demonstrationen ’laglig’. Blir ni flera bildar ni konvoj”. Även i Melbourne och Adelaide har demonstrationer pågått trots att invånarna har order att stanna hemma, samt i Brisbane som inte är nedstängt. Omkring hälften av Australiens 25 miljoner stora befolkning befinner sig i städer som är nedstängda. Sverige Ett hundratal personer samlades i Kungsträdgården och tågade till Sergels torg, där tal hölls. Därefter gick man genom riksdagsbyggnaden förbi slottet och tillbaka till Kungsträdgården. Det hela gick lugnt till med minimal polisnärvaro, då restriktionerna i Sverige hävts. Kanada Slovakien Finland Nederländerna Spanien Portugal Guadalupe Brasilien

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.