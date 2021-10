Skolorganisation uppmanade Joe Biden att terrorstämpla covidkritiska föräldrar

US National School Board Association (NSBA), en nationell sammanslutning av skolstyrelser, har utfärdat en ursäkt efter att det avslöjats att de utövat påtryckningar mot Vita huset att lista föräldrar som motsätter sig covidrestriktioner som ”inhemska terrorister”. Ursäkten kommer efter en våg av protester från föräldrarna.

Organisationen gick ut med en lång ursäkt på fredagen och erkände inför sina medlemmar, att de skrivit ett kontroversiellt brev till president Joe Biden ”angående hot och våldshandlingar mot skolstyrelseledamöterna”. De medgav också att brevet innehöll ett uppjagat språk.

”På NSBA:s vägnar beklagar vi och ber om ursäkt för brevet. För att vara tydliga, är säkerheten för skolstyrelsemedlemmar, andra offentliga tjänstemän, lärare och elever vår högsta prioritet, och det finns fortfarande ett viktigt arbete kvar att göra i denna fråga”, skriver den högsta styrelsen till de lokala skolstyrelserna, vilka utgör den bredare organisationen.

Även om NSBA inte explicit ville ge exempel på vilket problematiskt ”språk” som använts i brevet till Joe Biden, rör det sig sannolikt om formuleringarna om att föräldrar som stör skolstyrelsemöten i själva verket utgör ”en form av inhemsk terrorism och hatbrott”. NSBA uppmanade till och med Vita huset och Justitiedepartementet att använda repressalier enligt Patriot Act, en långtgående lag mot terrorism som kom till efter 11 september 2001.

Det missnöje som föräldrarna uttryckt till skolstyrelser över hela landet på senare tid, och som är själva orsaken till de hårda formuleringarna, antas handla om de hårda covidrestriktioner som även åläggs elever i skolan. Det handlar bland annat om masktvång och social distansering. Hittills har dock ingen kritisk förälder gått till någon form av angrepp mot skolstyrelserepresentanter och kan således knappast uppfylla definitionen av ”inhemsk terrorism”.

Terrorstämplandet av covidkritiska föräldrar har dock mött kraftiga motreaktioner, även hos organisationens egna medlemsföreningar. Enligt Corey DeAngelis, utbildningspolitisk expert och nationell forskningschef vid American Federation for Children, har minst 20 lokala skolstyrelseföreningar tagit avstånd från den nationella organisationen efter brevet till Joe Biden. En del av dessa uppges nu också sluta betala avgiften till den nationella organisationen, vilket också tros vara en av orsakerna till huvudorganisationens pudel. På sociala medier säger flera användare att ursäkten kommer av ekonomiska, snarare än etiska, överväganden.

”Med andra ord, vi har förlorat ett antal medlemmar (pengar) och skulle vilja trycka på knappen ångra”, skriver en användare ironiskt.

Andra kritiker säger att NSBA:s ursäkt är allt för svag och kräver flera avgångar från högsta styrelsen. NSBA:s ursäkt publicerades utan några underskrifter eller namn. Ingen enskild person vill ta på sig ansvar för det inträffade.

Breaking: In the wake of yesterday's @FreeBeacon report, National School Board Association announces "we regret and apologize for the letter" to Biden admin characterizing concerned parents as potentially domestic terrorists pic.twitter.com/3RBufvWqAN

— Noah Pollak (@NoahPollak) October 23, 2021