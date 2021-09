Stor polisinsats efter nytt bombhot i Göteborg

NYA ZEELANDTvå nyzeeländska män stoppades av polis när de försökte smuggla in snabbmat från KFC in i stor­staden Auckland, där covid-­restriktioner förbjöd all hämtmat. 100 000 nyzeeländska dollar, tre hinkar med friterad kyckling och en obestämd mängd pommes frites, uppger polisen att de beslagtagit i den framgångsrika insatsen för att hålla Kiwis trygga från Covid. Samtidigt höjer Nya Zeeland sina redan höga böter för den som bryter mot olika covid-­restriktioner än mer.