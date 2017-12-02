Werner Krüger vill att Sydafrikas boer börjar kämpa

Werner Krüger är en lång och senig man som det är omöjligt att gissa åldern på, och som med ett mystiskt leende utstrålar ett fast lugn. När Nya Tider träffar honom på ett kafé i Pretoria är han och hans kamrat lätta att känna igen. Trots att vi inte träffat dem förut sticker de ut ur mängden med sina bredbrättade hattar, yviga skägg och praktiska klädsel.

Werner betraktas som något av en profet hos de starkt troende boerna och åtnjuter stor respekt. Själv gör han inte mycket väsen av sig, är lågmäld och eftertänksam, men han tycker att tiden har kommit för att agera – annars är det slut med boerna som folk, säger han.

Situationen är allvarlig. Som Nya Tider återkommande rapporterat attackeras farmare till den grad att det blivit ett av de farligaste yrkena i världen, mycket farligare än att till exempel vara polisman i Sydafrika. Till detta kommer en omfattande diskriminering i lagstiftningen där staten bara gör affärer med företag som ägs av svarta, där svarta har förtur till universitetsutbildningar och där boernas språk förbjuds på allt fler skolor till förmån för engelska.

