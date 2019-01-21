Även finlandsbåten har blivit multikulturell

Ja, detta är en förenklad sammanfattning av det som möter en under de timmar man tillbringar ombord på någon av alla finlandsbåtar som trafikerar sträckorna mellan våra broderländer. Eller, så har det åtminstone varit, för nu har även finlandsbåtarna blivit mångkulturella. Det svenska och finska trängs undan till förmån för arabiska och somaliska på alla fronter. Finlandsbåten är alltså inte längre ett andningshål från en annars skadlig mångkulturell verklighet i Sverige, men nu tyvärr även i Finland. Nej, horder av MENA-invandrare tar nu även dessa båtar i besittning, och med en självsäkerhet som saknar motstycke.

Det var i slutet av 1990-talet som undertecknad på allvar började upptäcka vad som var finlandsbåtens själ. Visst, många kallar allt som har med finlandskryssningar att göra för lågbudget, men den som tar sig tid att titta bakom möter snart en helt annan verklighet. För det är inte sällan på dessa båtar som Östersjöfolken har mötts, oftast som vänner eller hursomhelst i fredlig samexistens. Runtom i samhället grasserade mångkulturen redan då i slutet på 90-talet för fullt, framför allt i Sverige, men finlandsbåten var fortfarande något av en fredad zon för denna galenskap.