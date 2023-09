Bostadsbyggandet fortsätter nedåt – kostnaderna rusar och kunderna avvaktar

🟠 EKONOMI. Den 28 juli presenterade SCB den senaste BNP-indikatorn för juni, som visar att Sveriges BNP minskar relativt snabbt i förhållande till samma månad föregående år, hela 3,6 procent. Under de senaste 9 månaderna har BNP minskat under 6 månader och ökat under 3. Efter SCB:s besked om juni-siffrorna blev reaktionerna mycket starka, men ytterst få pratar om den mix av orsaker som drivit situationen dit där vi är idag.