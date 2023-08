Bra med färre européer?

Barnafödandet minskar drastiskt i Storbritannien, skriver The Telegraph, och tillägger glatt: Bra för planeten! Detta samtidigt som hundratals miljoner nya afrikaner inte verkar vara något problem alls. Är det bara bra om det är européerna som blir färre?

Födelsesiffrorna i Storbritannien har rasat till den lägsta nivån på 20 år, visar nya siffror. Minskningen är hela 3,1 procent på ett år. Den kraftiga nedgången inleddes efter de forcerade massvaccineringarna år 2020, i motsats till vad demografer förut­spådde, då de tvärtom väntade sig en babyboom efter den långa tiden av nedstängning. I efterhand har det dykt upp rapporter som visar att de så kal­la­de vaccinen ansamlas i kvinnans äggstockar, där de kan orsaka missfall och svårigheter att bli gravid.

Många länder i Europa kämpar med en åldrande befolkning, då det föds för få barn. Ekonomer hävdar att det inte går att upprätthålla vår levnadsstandard om ett minskande antal unga ska sörja för en ökande andel åldringar. Men i stället för att lägga pannan i djupa veck över den oroväckande rapporten, jublar tydligen önationens officiella demografer.

Ungern är ett av de få länder som har en aktiv politik för att öka barnafödandet. Bland annat har man förmånliga lån och bidrag för att familjer med barn ska kunna äga sitt eget hem. Ju fler barn, desto större stöd.

– Vi vill att familjen åter blir kärnan i europeisk politik. Familj och barn är verkligen en välsignelse – inte bara för nationen, utan för hela Europa, sade premiärminister Viktor Orbán angående stödet.

Och politiken fungerar, man har ökat barnafödandet från 1,32 barn per kvinna år 2000 till 1,54 år 2023. Det ligger dock fortfarande långt under de cirka 2,1 barn per kvinna som krävs för att hålla en stabil folkmängd, vilket visar hur svårt det är att åstadkomma trots en familjevänlig politik.

I Väst gör man dock tvärtom. Istället för att placera den sunda familjen som sätter barn till världen i samhällets centrum, riktar man allt fokus på homosexuella, könsbytare och andra avarter.

Till och med i Sverigedemokraterna har detta dykt upp. Det är EU-parlamentarikern Johan Nissinen som vill göra det snabbare och enklare att genomföra kirurgiska ingrepp på könsbytare, vilket vi berättar om i detta nummer av Nya Tider.

Borde det förresten inte betraktas som en ideologisk avvikelse från SD:s linje och leda till uteslutning? Ett stort antal personer har redan uteslutits ur partiet, ibland bara för någon kommentar på Facebook som ansågs gå över linjen. Men tydligen är det bara åt det ena, ”radikala”, hållet som partiet praktiserar nolltolerans. Att vara ideologiskt avvikande åt det liberala pk-hållet verkar vara helt okej.

Det pågår ett angrepp mot kärnfamiljen i hela västvärlden, vilket resulterat i att varje generation blir markant fåtaligare än den tidigare. Den lösning som förs fram av globalisterna är massinvandring. ”Vem ska ta hand om dig när du blir gammal?” frågar de, och menar att vi därför måste acceptera hundratusentals somalier och afghaner i Sverige. Det är en klassisk taktik:

Man skapar ett problem och sedan presenterar en färdig lösning, som råkar vara i linje med de egna globalistiska målsättningarna.

Det pågår helt enkelt ett medvetet och avsiktligt folkutbyte i västvärlden. Det är också i det ljuset man ska se de brittiska demografernas jubel över det sjunkande barnafödandet.

Citatet i The Telegraph kommer från professor Sarah Harper, grundare och direktör för Oxfordinstitutet för befolkningens åldrande. Hon uppges inte förvånande även ha varit regeringsrådgivare. Argumentet är, som vanligt, klimatet. Harper menar att det är bra att färre barn föds i ”höginkomstländer” eftersom vår ”överkonsumtion” driver den globala uppvärmningen.

Återigen är det total brist på logik hos pk-människorna, men det är inget de behöver oroa sig för, då systemmedia aldrig kommer att ställa frågor om detta. En självklar fråga är så klart: Så alla de pakistanier och indier som utgjort Storbritanniens ersättningsinvandring, de som invandrat för att ersätta alla ofödda barn, de innebär inte ett problem för klimatet?

I själva verket är det inget annat än rasism mot europeiska människor. Det är aldrig något problem med att Afrikas folkmängd exploderar. Bara Nigerias befolkning har gått från 19 miljoner år 1900 till 214 miljoner år 2022 och fortsätter att växa snabbt. Det har haft enorm påverkan på naturen. Landets skogar har skövlats, ofta bara i jakt på ved för dagen, och djurlivet närmast utrotats. Det innebär självklart även att mycket koldioxid släppts ut i atmosfären, om man nu tycker det är viktigt. Men där blundar förstås sådana som Sarah Harper. Det kan rentav ses som rasistiskt att kritisera Afrikas snabbt ökande folkmängd.

Även svenska Dagens Nyheter är positiva till Afrikas befolkningsexplosion. ”Nigeria kan rädda Europa från framtida åldersfälla”, skrev tidningen sommaren 2020. Tänk om det i stället vore tvärtom. Afrika höll på att befolkas med vita människor i ett medvetet befolkningsutbyte. När antalet födda svarta barn rasade långt under reproduktionsnivå så skulle det vara ”bra för planeten”. Pakistan, Indien, Turkiet, Irak med flera länder skulle ha vita toppolitiker. Vore inte det rasism?

Förmodligen skulle afrikanerna försvara sig allt de förmådde. De skulle protestera och kämpa om de blev tillsagda att invandring av vita människor ”räddar Afrika” när afrikanerna själva föder för få barn. Varför är det inte fler européer som protesterar och kämpar när vi håller på att bli ersatta, när Storbritannien redan styrs av en indisk premiärminister?