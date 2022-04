Elpriserna rusar igen – mer än nio gånger dyrare i söder än i norr

På måndagen steg elpriserna till över 2 kronor per kilowattimme i elområde 4, vilket är det sydligaste av de fyra indelade prisområdena som finns i Sverige. Ökningen på 157 procent sedan söndagen fortsatte sedan under tisdagen och steg till 2,35 kr/kWh. Men samtidigt som man ser en omfattande prisökning i söder sker det motsatta i norr, i elområde 1 i norra Sverige sjönk istället elpriset till 24,8 öre per kWh. Det innebär att elpriset är 850 procent högre i sydligaste Sverige än i landets norra delar.

Den bakomliggande orsaken är den komplicerade situation som de svenska elproducenterna befinner sig i, där vi är bundna enligt lag att sälja el till marknadspriser på den europeiska elmarknaden. Samma elmarknad som genom kortsiktiga politiska beslut skapat en energikris – som svenska konsumenter tvingas betala för.