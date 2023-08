Globalisterna höjer insatsen när klimatnarrativet faller

Torsdagen den 27 juli höll FN:s generalsekreterare António Guterres ett tal vid FN:s högkvarter i New York City som höjde klimathysterin och alarmismen till helt nya och bisarra nivåer. Talet hölls med anledning av nya uppgifter från Europeiska unionen och Världsmeteorologiska organisationen – ja, det finns en sådan – där de hävdade att juli kommer att bli den varmaste månaden någonsin.

Det stämmer att juli har varit varmare än normalt i delar av världen, som exempelvis centrala och södra Europa, men det var samtidigt avvikande svalt i norra och västra Europa ända ned till Portugal.

Systemmedia visade gärna och ofta italienare som svalkade sig i fontäner, men inte britter som samtidigt närmast frös under stora delar av juli, bland annat den 24 juli då temperaturen var 13 grader Celsius. På sociala medier undrade många britter när sommaren skulle komma.

I Nordamerika var det rejält varmt i Kalifornien och på östkusten, samtidigt som det var onormalt kyligt i de centrala delarna av landet. Systemmedia spred bilder på hur folk svalkade sig vid brandposter i New York, men inte på hur folk värmde sig vid eldar i andra delar av USA.

På södra halvklotet har det varit mestadels onormalt kyligt och på Sydpolen uppmätte forskningsstationen Concordia -83,2 grader den 27 juli, en av de fem lägsta uppmätta temperaturerna sedan stationen togs i drift 2005.

Extremvädret beror på solen – något vi skrivit om flera gånger – och det ger både ovanligt hög värme och kyla, nederbörd med översvämningar och torka. Men trenden går mot kal­lare klimat och inte varmare, som de försöker få oss att tro. Systemmedia rapporterade stort om värmerekordet i nordvästra Kina (Sanbao 52,2 grader) den 15 juli, utan att nämna att samma område (Mohe -53 grader) slagit alla tiders köldrekord den 22 januari i år. Genomgående väljer det globalistkontrollerade etablissemangets betalda vetenskapsmän och medier att återge enbart det som passar dem, samtidigt som de döljer riktiga forskningsstudier och mätdata som inte passar in i det påbjudna klimatnarrativet.

Vad de inte heller berättar för allmänheten är att de baserar de nya mätningar på en oproportionerligt stor andel mätstationer belägna i så kal­la­de urbana värme­öar. Man väljer alltså mätresultat från städer, som har betydligt högre temperaturer än omgivningen på grund av täta koncentrationer av onaturliga material och avsaknad av skuggande växtlighet. Detta snedvrider grovt mätdata, men rättas inte till trots att fenomenet är välkänt. Tvärtom har man nu ökat andelen mätstationer som påverkas av värmestrålning från exempelvis het asfalt och betong eller varma utblås från klimatanläggningar. Vi har tidigare rapporterat om hur man i USA medvetet väljer mätresultat från gamla stationer som i takt med städernas tillväxt hamnat i urbana värmeöar, istället för mätstationer i ett nytt och betydligt mer tillförlitligt nätverk som finns att tillgå. Detta enbart för att kunna visa upp att dessa mätstationer registrerar stigande temperaturer, vilket passar med klimatnarrativet (se ”Missvisande höga temperaturer från över 19 av 20 väderstationer i USA – Mätstationer med korrekt data ratas medvetet” i NyT v.33/2022).

Vi återger här vitala delar av FN-­chefens dramatiska och delvis bisarra tal, som han inledde med att berätta att juli sett värmerekord och de ”tragiska” konsekvenserna av det:

– Konsekvenserna är tydliga och de är tragiska: barn sveps med av monsunregn; familjer flyr från lågorna; arbetare kollapsar i stekande hetta. För stora delar av Nordamerika, Asien, Afrika och Europa är det en grym sommar. För hela planeten är det en katastrof.

Manipulerade mätdata, som på vissa delar av jorden ger högre sommartemperaturer än normalt – under årets varmaste månad på norra halvklotet – samtidigt som alla köldrekord ignoreras, är alltså en katastrof för planeten, om vi väljer att tro Guterres. Dessutom nämner han monsunregn och översvämningar. Jag befinner mig för närvarande i tropikerna och har själv upplevt just detta i juli. Men det är ju motsatsen till den globala uppvärmning som FN-chefen försöker skrämmas med. Detta eftersom moln och regn kraftigt minskar solinstrålningen och värmen. Lokalborna där jag befinner mig berättar också just det: att det är ovanligt svalt, molnigt och regnigt denna juli.

Guterres gör sedan klart vilka som bär skulden:

– Och för forskare är det otvetydigt, det är människan som bär skulden. Allt detta överensstämmer helt med förutsägelser och upprepade varningar. Den enda överraskningen är förändringens hastighet. Klimatförändringarna är här. Det är skrämmande. Och det är bara början.

Att i princip alla alarmistiska förutsägelser slagit fel, nämns såklart inte. Skuld- och skrämselnivån höjs sedan till bisarra proportioner:

– Den globala uppvärmningens era är över; den globala kokningens era har kommit. Luften går inte att andas. Värmen är outhärdlig.

FN-chefen har sedan lösningen klar:

– Ledare måste leda. Ingen mer tveksamhet. Inga fler ursäkter. Du behöver inte längre vänta på att andra ska agera först. Det finns helt enkelt inte längre tid för det. Det är fortfarande möjligt att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius och undvika de allra värsta klimatförändringarna. Men bara med dramatiska, omedelbara klimat­åtgärder.

Där har vi det! Bara en påskyndad globalistagenda kan ”rädda” oss. FN-chefen säger sedan som väntat att allt som redan görs – det som havererat energi-, industri- och matproduktionen världen över – inte räcker:

– Men inget av detta görs tillräckligt mycket eller tillräckligt snabbt. Accelererande temperaturer kräver accelererade åtgärder.

Det som är oroande med det helgalna utspelet, är främst att FN-chefen agerar språkrör åt globalisterna. Guterres döljer inte ens att han tar instruktioner från Klaus Schwab och World Economic Forum (WEF). FN och WEF tecknade inför kamerorna ett särskilt samarbetsavtal år 2019, där WEF ska ”hjälpa” FN att genomföra Agenda 2030 (se ”Konspirationerna tar steget ut i offentligheten” i NyT v.24/2023).

Utspelet kommer efter att allt fler forskare tagit bladet från munnen. Vi har rapporterat om det flera gånger tidigare och senast förra veckan i analysen ”Geologer synar klimatbluffen” (se NyT v.31/2023). Globalisternas betalda klimataktivister är försvinnande få och illa omtyckta. Inte bara har de misslyckats med att dupera och rekrytera gemene man, utan hela klimatnarrativet är nu på väg att falla. Därför behövs värre skrämselpropaganda och starkare ord. Bästa verktyget för att kontrollera människor är rädsla, följt av skuld. Det är därför som FN-chefen understryker att ”människan är skyldig”, så att folk känner sig tvingade att åtlyda deras ”lösningar”.

Detta utspel är skrämmande såtillvida att det förebådar en accelererad klimat­agenda med fler kontrollerande och frihetsberövande ”klimatåtgärder”, diktat som de kommer att försöka påtvinga oss den närmaste tiden. Men det är vi som väljer om vi ska låta oss duperas.