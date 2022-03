”Detta innehåll är inte tillgängligt just nu” eller ”Denna video är inte tillgänglig i ditt land”. Så lyder de felmeddelanden som kommer upp då man försöker att nå de ryska statliga mediekanalerna RT och Sputnik News. I nuläget går det inte att nå dessa kanaler via Facebook, och går man direkt in på RT:s respektive Sputniks hemsida och försöker nå dess livesändning blir det genast stopp eftersom dessa nås via YouTube som ägs av Google.

