Holland och Storbritannien: Inte fler döda än tidigare år

Christer Ericssons kommentar: : Uppgifterna är mycket intressanta då de ger hopp om att dödligheten inte blir så hög som tidigare befarat. Dödlighet på 3,4-3,8 procent som WHO och Kina uppgett är baserade på antalet döda dividerat med antalet bekräftade fall. Att uppgifterna är snarlika beror på att WHO i mycket baserat dem på kinesisk statistik. Vi vet idag att Pekings siffror var och är friserade, troligen rejält. Oaktat det så är den egentliga dödligheten antalet infekterade – både testade och otestade – dividerat med avlidna. Mörkertalet för antalet infekterade som aldrig testats/bekräftats och därmed inte finns med i officiell statistik kan antas vara mycket stort. Detta är skälet till att Tyskland och Sydkorea, länder med mycket omfattande testning av sin befolkning, bara har 1,08 respektive 1,67 procents dödlighet. Det kan jämföras medan länder med väldigt få test per capita, till exempel Sverige med för närvarande 3,62 procent dödlighet, Storbritannien med 7,19 procent och Holland med 8,25 procent. De två sista exemplen är mycket intressanta, eftersom de i en första anblick ser mycket oroväckande ut då de ligger i paritet med allvarligt drabbade Spanien, med 8,82 procent dödlighet, samtidigt som nu statistik visar att dödligheten är lika eller till och med längre än tidigare år i just Holland och Storbritannien. Detta ger oss hopp om att det i slutänden kan visa sig att Covid-19 ”bara” har en dödlighet någonstans under 1 procent.