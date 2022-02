Nordens första frihetskonvoj ägde rum i Finland

Efter kanadensisk modell sprids nu ”Freedom Convoy”-konceptet till allt fler länder. Norden första frihetskonvoj ägde rum i början av februari i Finland, då tusentals personer reste med bilar och lastbilar från hela landet till riksdagshuset i Helsingfors. Över hela Finland rapporteras om att personer ställt sig på broar över motorvägar för att stödja konvojdeltagarna genom att vifta med finska flaggor.

På plats anslöt hundratals helsingforsbor för att stödja konvojen, trots att det rådde snöstorm och 10 minusgrader.

Konvojen hade tre uttalade krav: alla coronarestriktioner och vaccinpass ska slopas, bensin- och dieselskatterna ska halveras och regeringen ska avgå.

Polisen blev tagen på sängen över det stora antalet och lyckades inte mota bort demonstranterna. Mannerheimvägen, den stora in- och utfartsleden till huvudstaden, blockerades under stora delar av de tre dagar som konvojen fanns på plats.

Framför riksdagshuset stod kravallpolis uppställd för att förhindra en stormning, något som diskuterats löst i sociala medier.

– Min uppfattning är att aktivitet av det slaget inte planeras av arrangören. Men vi är förberedda också på osannolika scenarier och är redo att trygga säkerheten, sade Jarmo Heinonen, överkommissarie vid Helsingforspolisen, till Huvudstadsbladet.

Vid vissa tillfällen drabbade polis och demonstranter samman. Totalt greps 70 personer. Ett stort antal bilar bogserades också bort av polis. Vissa demonstranter svarade med att punktera däcken till bärgningsfordon. Även journalister fick en brysk behandling. Kvällstidningen Iltalehti, motsvarande Aftonbladet, rapporterar att deras reporter blev bestulen på sin mikrofon.

Landets politiker har unisont fördömt demonstrationen med hänvisning till att den blockerat trafiken. ”Det verkar som att det finns mycket människor i den här rörelsen som är galna i olika saker och som samlats för att visa sitt dåliga omdöme”, sade Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Även vänsterpolitiker fördömde konvojen. Många kritiker påpekade på sociala medier att samma vänsterpolitiker givit stöd till klimataktivistiska Elokapina, som blockerar trafiken genom att sätta sig i grupp på gatorna och som också lyfts bort av kravallpolis.

Sannfinländska politiker valde emellertid att uttrycka stöd för demonstranternas krav, framför allt vad gäller sänkta bränslepriser, men de flesta tillade också att demonstranterna borde ha flyttat sig från gatorna. Oväntat nog valde även det nya anti-restriktionspartiet Makten tillhör folket att fördöma demonstrationen. Exakt varför är oklart. Partiledaren Ano Turtiainen fick ett vredesutbrott på sociala medier och kallade konvojen ”satans idioter”. Han menar att demonstrationen är skapad av fienden.

”Tydligen fattar ni inte att fienden skapat den här skitdemonstrationen för er”, sade Turtiainen, och uttryckte förhoppning om att Helsingforspolisen skulle agera resolut.

Turtiainens utspel har förvånat många, men han får också stöd från en del sympatisörer som anser att blockering av vägar riskerar att slå tillbaka hårt mot hela rörelsen.

And the movement goes viral. Finland’s Freedom Convoy tonight in Helsinki.pic.twitter.com/ydB7VsM7Pr

— Aaron Ginn (@aginnt) February 5, 2022