Nya konspirationsteorin: Kritik mot AstraZeneca är påverkansoperation från rysk trollfabrik

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström överväger nu att köpa in det ryska vaccinet Sputnik V. Men man tänker inte göra som Ungern, Tjeckien och Slovakien, som struntat i att invänta godkännande av EU:s läkemedelsmyndighet och köpt in det i strid med EU:s vilja. Enligt Bergström kan Sverige köpa in vaccinet bilateralt från Ryssland, men först efter att EU godkänt vaccinet.

”Jag har redan haft samtal med Sputnik och diskuterat priser och villkor. Det är möjligt att man skriver ett EU-avtal med dem eller att enskilda länder skriver avtal, vi får se. Allra tidigast blir det godkänt i maj, vi har diskuterat med företaget bakom Sputnik och de kan leverera i princip 200 000 doser i juni”, säger han till Aftonbladet.

Han säger också att han själv skulle ta Sputnik så länge det är godkänt av EU, eftersom han ”har stor tilltro till systemet”. På frågan om det blir svårt att få svenskarna att ta ett ryskt vaccin svarar han:

”Nej, det är inget jag har tänkt på. Varför skulle det bli svårt? Om det är så, måste vi vara noggranna med att gå ut med mycket information och vara väldigt transparenta”.

Källa: Aftonbladet