Professorn och träskmonstret

På en presskonferens i mars tidigare i år kungjorde direktören för FN:s organ för global hälsa, Världshälsoorganisationen WHO, att världen drabbats av en global ”pandemi”. Pandemin ifråga antogs vara förorsakad av ett virus, ett coronavirus. Viruset förmodades ge upphov till en svår sjukdom som man kal­la­de Covid-19.

Resten av året har systemmedierna och politiken, som bekant, i stort sett ägnat sig enbart åt den där influensan. Åt den och åt den amerikanske presidenten och hans twitterflöde och förmodade rasism och kvinnoförakt …

Redan i slutet av mars hade det dock också kommit fram i fransk offentlighet att det i Marseille i södra Frankrike fanns en man, som tog uppgiften om en hotande epidemi tämligen med ro.

Didier Raoult är infektionsläkare och professor i mikrobiologi. Professorn hade själv haft lite grann med det nya viruset att göra och visste redan ett och annat om det. Något vaccin var inte för handen, så var det, men sjukdomen kunde behandlas, menade han. Patienten kunde vårdas och återställas till full hälsa och detta med insats av rätt vanliga behandlingsmetoder och rätt välkända och billiga läkemedel. Professorn hade själv påbörjat försök med ett gammalt och beprövat preparat mot malaria, hydroxiklorokin. Och han visste att i Kina och på Kuba pågick liknande, lovande försök med behandling.



Ingen större panik hos professor Raoult, alltså. En riktig yrkesman sköter sin syssla och prövar sig fram till resultat. Även i en pandemi.

Upplysningen att det fanns en professor som trodde sig kunna behandla Covid-19 kunde först inhämtas i Les Echos, en liberal dagstidning som kommer ut i Paris, som publicerade nyheten den 26 februari 2020.

Men samma dag som den stod att läsa i Les Echos kom den upp också på en av Frankrikes mest kända och mest förtalade alternativa mediaplattformar, nämligen ”nationalsocialisten” (egentligen proudhonisten) Alain Sorals hemsida Egalite et reconciliation.

Att Raoult på det sättet tidigt hamnade i spalterna hos den förkättrade Soral gjorde troligen sitt till när man i systemmedierna valde metod för hanteringen av fenomenet Raoult och hans hydroxiklorokin. Systemmedierna blev nämligen inte alls glada åt den goda nyheten att det fanns en erkänt skicklig fransk läkare som trodde sig kunna behandla Covid-19. Tvärtom.

Det inträffade framför allt tre saker: Invånare i Marseille som kände sig dåliga och fick för sig att de nog hade drabbats av den där influensan sökte sig till professorns klinik, IHU Mediterranée Infection, för att få hjälp. Köer uppstod och slingrade sig iväg flera hundra meter ut i gatan. IHU Mediterrannées personal tog emot patienter och behandlade dem. Kliniken behandlade besvär och höll patienterna vid liv. Det visade sig att man på det sättet också kunde bekämpa viruset. Nota bene: Utan vaccin. Ett rykte kom i omlopp enligt vilket det ena av professorns medel, hydroxiklorokinet, på mystiskt vis plötsligt var helt försvunnet, kanske stulet, från sjukhusens centrallager i Paris. Historien om professorn i Marseille och hans läkemedel tillväxte med det ryktet kraftigt i spänning och uppmärksamhet. Och strax efteråt exploderade de franska systemmedierna i indignation: ”Hur vågade den där kvackaren i Marseille påstå att han kunde komma till rätta med Covid-19! Hur understod han sig?”

Att systemmedierna gick så hårt åt professor Raoult hade delvis att göra med att han redan hade hunnit bli mycket populär hos folket och, än värre, hos soralisterna innan han kom i klorna på systemmedierna; ytterligare ett skäl torde ha varit att professorn redan befann sig i konflikt med ministern för ”solidaritet och sjukvård” och hennes nätverk, en del av det som man, efter amerikansk modell, skulle kunna kal­la det medicinskindustriella komplexet.

I ledaren i Nya Tider v.47/2020 kal­lar Vávra Suk djupstaten i USA, president Trumps motståndare i medier, politik, förvaltning och militärstat för ”träskmonstret”. Det amerikanska träskmonstret består, såvitt vi vet, av en stor uppsättning skumraskfigurer i och omkring Demokratiska partiet.

Även Frankrike har sitt träskmonster. Det medicinskindustriella komplexet bestod under våren 2020 av bland andra ministern ”för solidaritet och sjukvård” Agnes Buzyn, av hennes man Yves Levy, chef för INSERM som är den franska motsvarigheten till Anders Tegnells Folkhälsomyndigheten, och av paret Buzyn-Levys vän generaldirektören och folkhälsoexperten Jerome Salomon. Till minister Buzyns nätverk hör också Olivier Veran, som senare efterträdde Buzyn som minister.

Agnes Buzyns och hennes förbundna ägnar sig framför allt åt nätverkspolitik. De står sedan flera år tillbaka i fiendskap med professor Raoult. Professor Raoult har gjort motstånd mot makarnas försök att motarbeta honom och lägga ned hans klinik, som inte är direkt underställd INSERM, och han har kritiserat hur de styr penningtilldelningen i fransk forskning. Han har bland annat lämnat in klagomål mot det jäv som han anser att makarna gjort sig skyldiga till.

Under coronavirusets spridning våren 2020 ville paret Buzyn-Levy inte veta av Raoult och hans hydroxiklorokin. Professorn, som så sent som 2010 hade belönats med INSERM:s stora pris för sin forskning, fick inget stöd alls för sitt arbete mot Covid-19 utöver det han kunde uppbåda på sin klinik. Administrativa hinder kom plötsligt i vägen för bruket av det sedan länge kända läkemedlet hydroxiklorin. Paret Buzyn-Levy uppges på en del håll vara inblandade i upprättandet av de där hindren. Agnes Buzyn var trots allt minister när de tillkom.

Paret Buzyn-Levy visade dessutom tidigt en klar preferens för ett annat läkemedel; Remdesivir. Remdesivir är ett komplicerat och följaktligen dyrt läkemedel som framställs av ett företag i USA, Gilead.

Enligt professor Raoult är Remdesivir skadligt för patienten och värdelöst som läkemedel mot influensan. Världshälso­organisationen har just avgjort konflikten om Remdisivir genom att bestämt avråda från att det används.

Professor Raoult har tagit både influensan, ”pandemin”, och den stundtals våldsamt överhettade debatten om honom och hans behandling kallt. Han har fortsatt att ta emot och behandla sjuka landsmän. Han har fortsatt att yttra sig i den offentliga debatten, och det kan i det sammanhanget nämnas att han har försökt att förbigå grindvakterna i massmedierna genom att upprätta en egen kanal ut i offentligheten, en YouTube-kanal.

Det är öppen strid mellan professor Raoult och det franska träskmonstret. Professorn har anmält minister Buzyn. Och den franska läkarsocieteten har anmält professorn för kvacksalveri.

Professor Raoult har inte besegrat träskmonstret. Men han har inte gett upp. Och på en punkt har han redan vunnit framgång: En del av det franska träskmonstret framträder just nu mycket tydligare än det brukar inför det franska folket, med namn och allt.

Hydroxiklorokin

Hydroxiklorokin bekämpar inte virus i sig självt, utan släpper in zink som gör jobbet. Zink är känd hämmare av coronavirus, men spårämnet har svårt att på egen hand komma in i cellen. Hydroxiklorokinet skapar en liten kanal så att zink kommer in. För att behandlingen ska ha någon verkan måste därför båda dessa ämnen tas ihop. Hydroxiklorokinets effekt mot Covid-19 har ifrågasatts, bland annat av läkemedelsindustrin, och den 25 maj stoppade WHO försöken med preparatet, men försöken återupptogs 3 juni. Bland andra USA:s president Donald Trump har dock fortsatt att regelbundet ta preparatet, enligt uppgift förebyggande. I Sverige är hydroxiklorokin receptbelagt och Läkemedelsverket noterade en kraftig ökning av förskrivningen av medlet under våren 2020. Man beslutade då att endast läkare med specialkompetens skulle få förskriva det.