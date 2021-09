Så ljuger politikerna om att invandringen är lönsam

Som nytillträdd generaldirektör för Arbetsförmedlingen presenterade socialdemokraten Mikael Sjöberg år 2014 en hemsnickrad och skruvad rapport, som visade att Sverige behöver uppemot 100 000 nya invandrare per år. Detta för att klara välfärdens finansiering. Argumenteringen slogs upp stort och helt okritiskt i DN, vilket är deras policy när det gäller invandringspositiva utspel. Man kunde ha hoppats på att Dagens Nyheter åtminstone ifrågasatt att en myndighetschef ägnar sig åt politisk agitation, men inte ens det hände.

Nationalekonomen Tino Sanandaji fullkomligt krossade generaldirektör Sjöbergs uträkningar. Han konstaterade att även om det vore så att invandrares sysselsättning gradvis närmade sig de sverigeföddas, så leder en nettoinvandring på 90 000-100 000 personer per år till en ekonomisk katastrof för välfärdens finansiering. Orsaken är att invandrare i genomsnitt per person betalar in cirka 40 procent mindre skatt. I takt med att gruppens befolkningsandel ökar minskar skatteintäkterna.