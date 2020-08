Trump: Lockdown gör mer skada än nytta

Kate Bingham, som leder Storbritanniens arbete med att ta fram ett vaccin mot SARS-CoV-2, menar att det kan bli svårt att ta fram ett sådant vaccin. ”Det har aldrig funnits ett vaccin mot ett coronavirus, och det kanske aldrig kommer att finnas något”, sade hon i en intervju med Ske News.

Chair of UK Vaccine Taskforce, Kate Bingham says "there has never been a vaccine against a #coronavirus and there may never be one".

