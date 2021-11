Missväxt och nöd under Lilla istiden

Det är viktigt att förstå hur mycket väder och klimat under Lilla istiden kunde variera (klimat kan definieras som genomsnittligt väder under minst 30 år). Då var solens synliga aktivitet i flera perioder minimalt låg, med svagare solvind och få eller nästan inga solfläckar. Nu konstaterar solforskare i många länder att solen åter är på väg in i en liknande fas.

Prästen Emil Åkerström gjorde följande noteringar

1527-1928 rådde hungersnöd på grund av sena vårar och tidiga höstar.

På 1690-talet tycktes vädret upp- och nervänt. 1692 var det milt från januari till mars, men i april kom en förfärlig kyla så att isarna bar hela maj månad. Vid skördetiden kom ett ihållande regn, som förstörde all gröda.

1695 kom ovanligt sträng kyla vid nyår, som såg ut att aldrig ta slut. Vargarna drogs av hunger in i Amsbergs by och anföll till och med människor. Hela maj låg snön kvar, och först efter midsommar kunde man så. Sedan följde en kall och regnig sommar med tidig nattfrost, som tog hela den lilla skörden.

1696 började med vårväder, och i februari kunde man se nytt grönt gräs spira. Men i mars kom vintern tillbaka med kyla och snö som låg kvar långt in i maj. Man sådde efter midsommar, men i augusti kom hårda och ihållande nattfroster, som förstörde allt så att åkrarna låg helt svarta. Först i slutet av september kunde man plocka smultron och i oktober mognade hallon.

