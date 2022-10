PK-elitens totala demokratisammanbrott

What a time to be alive, skulle man kunna sammanfatta Sverige hösten 2022. Efter valet, som man utan att överdriva skulle kunna kal­la de politiskt korrektas ”nine eleven”, har ingenting varit sig likt i svenska etablissemangskretsar. Du vet, bland de där människorna som brukar sitta i tv-soffor, så kal­la­de kändisar, och de journalister och opinionsbildare de brukar läsa och referera till. De som älskar att betrakta sig själva som ”de goda” i Sverige och som älskar att peka ut alla andra som ”onda”. De goda är ovana vid att få kritik och mothugg, och framför allt begriper de inte vad demokrati och yttrandefrihet faktiskt innebär i praktiken. Det är verklig underhållning att nu se hur dessa så öppet visar hur lite de respekterar folkets röst och hur mycket de hatar demokrati. I kommunisternas våta drömmar är ingen opposition tillåten utan där tystas alla de som inte tycker som dem. Det vi just nu bevittnar är därför deras totala sammanbrott. Och det blir tydligt vilka som faktiskt inte alls vill ha sann demokrati i Sverige. En ledtråd: det är dessa som brukar kal­la sig för ”antirasister” och feminister i sina presentationer på sociala medier.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?